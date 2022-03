Guerra Rusia - Ucrania: Estados Unidos prohíbe importar de petróleo ruso y Venezuela está lista para proveerlo

Estados Unidos de Joe Biden prohibió todas las importaciones de petróleo, gas y energía proveniente de Moscú y encontró eco a la medida por parte de Reino Unido

El presidente venezolano Nicolás Maduro enfatizó que el Estado bolivariano está "preparado" para aumentar su producción de crudo y contribuir a la estabilidad del mercado internacional

En respuesta a la invasión de Ucrania por parte de Rusia y pese al rechazo de sus aliados de la Unión Europea -que pide tiempo-,Así, Biden anunció el mayor golpe a Rusia en el marco de las sanciones por su ofensiva militar en Ucrania, ya que se trata de una prohibición de las importaciones de petróleo y el resto de los hidrocarburos rusos. Luego, el Ejecutivo británico deanunció que se sumará a Washington para llevar adelante en conjunto la misma sanción., disparó el mandatario demócrata en una comparecencia en la que abogó por seguir aumentando la presión sobre Rusia tras "el paquete de sanciones económicas más significativo de la historia".Biden explicó que Estados Unidos aumentará la producción de petróleo para contrarrestar el progresivo aislamiento energético y se comprometió a trabajar "estrechamente" con los socios europeos para elaborar una estrategia a largo plazo que permita reducir progresivamente la dependencia de la energía procedente de Rusia.El mandatario demócrata insistió en su defensa de las energías renovables, al afirmar que "esto es un recordatorio de que Estados Unidos debe acelerar la transición" a esa fuente, lo que le permitiría tener más independencia.Luego de que los socios europeos advirtieron a Biden de que no estaban dispuestos a avanzar en ese sentido contra Rusia, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, dijo que a Europa que es "imperativo" que deje de depender de la energía rusa.Esto tiene que ver con que. El lunes el canciller alemán,, fue categórico cuando puso un tope a las presiones de Ucrania para que la Unión Europea aplique sanciones contra el sector petrolero ruso.Como medida de contención, la administración Biden comenzó a explorar revivir los vínculos comerciales con Venezuela, también bajo sanciones económicas impuestas durante la presidencia de Donald Trump."Estamos preparados para crecer uno, dos, tres millones de barriles (diarios) si hiciera falta para la estabilidad del mundo", anunció el dirigente bolivariano, sucesor de Hugo Chávez durante una reunión de anoche con el alto mando político, el consejo de vicepresidentes y el alto mando militar.Así respondió públicamente a la Casa Blanca, que más temprano anunció el inicio de conversaciones con Caracas con el fin de sustituir importaciones de crudo ruso, producto de las sanciones a Moscú por la invasión a Ucrania.Este hecho, consecuencia de una guerra y no de una acción planificada con convicción, implica que Washington levantaría las medidas que impuso contra PDVSA desde 2017, cuando le impidió cualquier transacción en el sistema financiero de ese país.Maduro señaló que su gobierno mantiene conversaciones con los socios de la OPEP Plus y dijo que Venezuela "siempre va a estar al frente de las iniciativas para estabilizar el mercado petrolero, el mercado gasífero y el mercado energético".