Alberto Fernández frente a los combatientes: "Las Malvinas fueron son y serán argentinas"

El Jefe de Estado, Alberto Fernández, llevó adelante una actividad por el nuevo aniversario del comienzo de la guerra del Atlántico Sur en el Museo Malvinas ubicado en el predio del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos (ExESMA), le entregó medallas conmemorativas a un grupo de veteranos, veteranas y familiares de caídos y brindó un discurso en el cual destacó que "fue la junta militar que había usurpado el poder la que decidió, en un intento desesperado por conservarlo, contrariar la larga tradicion diplomatica argentina de negociar en los organismos internacionales y desembarcó con nuestros soldados en Malvinas".En este sentido remarcó el 2 de abril de 1982 los argentinos fuimos sorprendidos y sentimos mucha desconfianza" ante aunque señaló que "Malvinas siempre fue un sentimiento clavado en el corazón en muchas generaciones de argentinos y argentinas" y por eso "no podíamos dejar de celebrar que nuestra bandera hondeara en aquellas tierras". Sin embargo aclaró que "nada bueno podía surgir de ese puñado de fascinerosos".Manifestó que había estado pensando en tres palabras: "orgullo, por nuestro combatientes, nuestros caídos y nuestro legítimo derecho de soberanía; gratitud, por haber dejado una huella imborrable en la historia grande de nuestro país y horror, por la terrible e irresponsable decisión de una dictadura que mando a la muerte a centenares de compatriotas que con valentía y coraje, defendieron la soberanía argentina".A su vez, el Presidente expresó que hay que lograr que a los soldados que dejaron su vida, las veteranos y los veteranas, "nunca más vuelvan a caer en el olvido y el silencio de ningún gobierno" y resaltó, "con esto solo expreso un sentimiento compartido en nuestro pueblo, los reconocemos, los recordamos y los honramos como héroes que han sido y que son". "La argentina, los argentinos y las argentinas, compartimos una misma convicción, las Islas Malvinas son parte de nuestro territorio nacional" expresó y acotó, "las Malvinas siempre fueron argentinas y jamás cederemos en nuestros reclamos"."Seguimos denunciando ante el mundo que se trata de uno de los últimos reductos del colonialismo, lo dijimos siempre y lo volvemos a decir hoy 40 años después: las Malvinas fueron, son y serán argentinas" indicó y lanzó, "desde aquí con el respeto y firmeza que sienten todos los argentinos y las argentinas, como Presidente de la nacion argentina solicito al Reino Unido de la Gran Bretaña que cumpla con la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 1965" la cual "nos impone proseguir sin demora las negociaciones sobre la disputa de soberanía".El Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas insistió en que "estamos pidiendo dialogar en el marco del derecho internacional que nos asiste y añadió que "solicitamos también al Reino Unido de Gran Bretaña que abandone la injustificada y desmedida presencia militar en esas islas, que no hace más que traer tensión a una region caracterizada por ser una zona de paz y de cooperación internacional".Alberto Fernández planteó que a 40 años, "hoy el mundo se conmueve por la guerra en europa e imágenes de muertes y destrucción ocupan un espacio relevante en los medio de comunicación y las redes sociales" e insistió que "en ese contexto la República Argentina reitera su búsqueda de una solución negociada y pacífica a la disputa de la soberanía porque tenemos un objetivo irrenunciable recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas". "Seguiremos trabajando en el marco del más profundo respeto al derecho internacional para recuperar lo que nos corresponde". sostuvo.El Presidente destacó que durante la guerra, "nuestros soldados se enfrentaron a una potencia militar de primer orden con escasos medios pero con una enorme valentía, con un coraje inigualable y también con el apoyo de un pueblo" y agregó que "defendieron su tierra que lamentablemente hoy continúa usurpada, muchos jóvenes dejaron su vida en una guerra absolutamente desigual". "Aún en la derrota dieron prueba de una extraordinaria entereza reconocida por el mismo ejercito que los vencía, no nos cancemos de repetirlo, honor a nuestros soldados de la guerra del Atlántico Sur".Subrayó que en "el Informe Rattenbach que Cristina hizo público en su momento podrán constatar las numerosas torpezas y los desastres que la conducción militar cometió a lo largo de aquel conflicto" y aclaró, "de mismo modo que despreciaron las leyes y la vida desde el gobierno lo hicieron cuando condujeron la guerra". "Debemos también decirlo, aquellos militares que avergonzaron a nuestras Fuerzas Armadas hoy definitivamente constituyen un pasado al que nadie quiere volver, en especial, sus camarada de armas, lo hemos logrado, cabe reconocerlo, lo hemos logrado por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política".Para cerrar señaló que "la cuestión Malvinas no debe ser de un gobierno, es una política de Estado que se funda en el mandato de la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional" y añadió, "vaya también nuestro agradecimiento y reconocimiento a todos los países que nos vienen acompañando en este reclamo, en especial a nuestras naciones hermanas de nuestra América Latina y el Caribe porque las Malvinas argentinas también son latinoamericanas". "Hoy renovamos nuestro sentimiento y nuestras convicciones, Malvinas nos une", concluyó.