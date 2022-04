Cristina a los combatientes: "Ustedes fueron junto a las Madres, los que parieron la democracia"

A 40 años de Malvinas, homenaje del Congreso de la Nación a sus excombatientes. https://t.co/WpBWUeUi9h — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) April 2, 2022

La Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner cerró la actividad que encabezó junto Sergio Massa en el Senado de la Nación donde se hizo entrega de reconocimientos a los trabajadores legislativos que fueron combatientes en la guerra del Atlántico Sur y destacó varios puntos de lo que ha sido la cuestión Malvinas a 40 años del comienzo del conflicto, "ustedes los combatientes fueron finalmente, junto a las Madres, los que parieron la democracia" manifestó y agregó que "fue precisamente Malvinas la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina".Destacó al menos 4 dimensiones de lo que son los 40 años desde el inicio del conflicto bélico: la personal, la institucional, la histórica y la política y geopolítica. Para comenzar relató historias de cómo se vivía la guerra en las ciudades patagónicas con la amenaza británica de bombardear tierras continentales y luego detalló aspectos de su gestión al frente del gobierno en lo que respecta al tema de la soberanía de las islas, "hoy hace 10 años que enviamos una carta al comite internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN 'que solo conocía dios' y estaban enterrados en el cementerio de Darwin", acotó.En este sentido, Cristina resaltó que la idea se la llevó un inglés, Roger Waters -el cantante de Pink Floyd-, y que ante larespuesta inmediata de la organización se conformó un espacio en el Poder Ejecutivo y "hoy de los 121 soldados que estaban como NN, ya hay 119 identificados". También recordó que unos dias antes había firmado el decreto ordenando la desclasificación del Informe Rattenbach que había solicitado la Junta Militar acerca de los tratos de los superiores a los combatientes."Tomamos la decisión que fuera precisamente en la exesma que se construyera el Museo de Malvinas porque la historia no se toma con beneficio de inventario, hay que contarla completa" señaló y contó la historia de uno de los combatientes que también era hijo de desaparecido, a lo que acotó, "que Argentina, mamita".En cuanto a la dimensión histórica y qué significó Malvinas en la historia argentina, la Presidenta del Senado advirtió, "ustedes los combatientes de Malvinas fueron finalmente, junto a las madres, los que parieron la democracia" y aseguró, "fue precisamente Malvinas la que terminó y puso punto final a la historia del partido militar en la Argentina". "Una historia compleja, ese Partido Militar cuyo "bautismo de fuego" por así decirlo fue el 6 de noviembre de 1930 cuando derrocaron a Yrigoyen" analizó y agregó que "culmina con la primera derrota militar del ejército y de nuestras Fuerzas Armadas que es en Malvinas"."Antes habían sido derrotados políticamente, urdieron eso" remarcó, planteó que "este no es un sentimiento antimilitarista, por favor, los peronistas no podemos por origen, por historia, ser antimilitares, para nada" y subrayó que "es simplemente la descripción de un proceso histórico que trajo dolor, mucho pero mucho dolor". También sostuvo que "siempre es bueno acordarse de la historia, sino dificilmente pueda construir presente y mucho menos futuro"Cristina explicó que esto "no es mirar, como nos quieren decir, por el espejito retrovisor para atrás, hay que mirar por el espejito para que no te choquen de atrás y mirando también para adelante, siempre" y se preguntó, "qué llevó a esta gente a creer que Inglaterra no iba a reaccionar e iba a venir y que EEUU no iba a ayudar al Reino Unido, su aliado global". "Creer que el mundo se divide entre buenos y malos entonces ellos que se habían inscripto en el bando de los buenos que eran los de este lado contra los del otro, no podían fallarles los buenos", lanzó.A su vez apuntó a los genocidas, "resulta que esta gente que había secuestrado, desaparecido, torturado, asesinado a miles de argentinos y argentinas porque "tenían ideas marxistas y un trapo rojo" termina con su canciller en la Habana, en la cumbre de no alineados, y hablando con Fidel Castro" relató y añadió, "dios querido, tanto correr para llegar a ningun lado". "Tenemos una mirada equivocada producto de que seguimos yendo al almacen a comprar con el manual del almacenero", aseguró.La expresidenta resaltó que "el problema no es de EEUU, es de nosotros los argentinos, EEUU defiende sus intereses, ojalá todos tuviesemos esa misma actitud" y aclaró que hay que entender que "en este mundo donde el derecho internacional se aplica de manera selectiva, donde qienes estan sentado en el Consejo de Seguridad con silla permanente y derecho a veto, el mundo y la geopolítica no se divide entre buenos y malos, eso es para netflix, es para eso"."Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria y desde aquí mirar el mundo y de aquí tomar las decisiones" alertó e insistió, "no creernos que hay buenos y malos, hay intereses, quienes aspiran a representar a los argentinos deben saber que es sobre eso sobre lo que hay que actuar, trabajar y planificar". "Hoy a 40 años de Malvinas, debieramos también en este mundo donde la energia y los alimentos se han convertido casi en un botin de guerra, prepararnos para revisar y repensar nuestro sistema de defensa, no de caracter militar ofensivo" pero observando que "tenemos reservas carburíferas" cuantiosas.Para cerrar, Cristina destacó que "Malvinas no puede ser solamente una evocación espasmódica cada 2 de abril, además del imperativo Constitucional que nos obliga a seguir luchando y trabajando por ellas" y agregó que "ademas de luchar hay que hacerlo con inteligencia, con aliados y fundamentalmente trabajando en lo que tal vez sea más duro, y que no es afuera, es adentro, lo que nos pasa a las argentinas y los argentinos"."Se hace imperioso que podamos discutir políticas de estado a partir de estas cuestiones, la patria no es una cuestion de ideología, la patria se defiende de todos lados", manifestó y concluyó, "esto es lo importante, poder diferenciar lo que es la disputa política de lo que es innegociable, construir un país que haga honor a ustedes (los combatientes) y a todos los que seguimos soñando que una argentina diferente es posible".