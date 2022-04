16.04.2022 / Definición y Reforma

Desde el Consejo indicaron que "un fallo de la Corte es inapelable, hay que cumplirlo"

Diego Molea, miembro del Consejo de la Magistratura habló tras cumplirse la fecha límite qué determinó la Corte Suprema para la readecuación del órgano y reforzó que no nos podemos quedar en si hay quórum o no, "debería haber una ley que destrabe la situación, no debería haber grieta".