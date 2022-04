Luisa Storani: "Si no se presenta que pida licencia, que no nos someta a tener que discutir esto"

"le pedí a encarecidamente que se presente y que lo hacía más siendo miembro de un partido que está en coalición con el Pro y él siendo miembro del Pro" y comentó que también le pidió "a los parlamentarios que lo dejen hablar porque nosotros no somos quienes para cercenarle la palabra e igual no lo dejaron hablar", en diálogo con Política Argentina

La representante del Parlasur insistió en que a pesar de sus pedidos, el operador macrista no hizo nada e hizo alusión a la votación para determinar su expulsión del cuerpo, "el día 16 el pleno necesita los 2/3 de los votos para tener una resolución, no se si se va a conseguir"

"Estamos todos siempre mirando con el ojo que nos conviene y eso no le hace bien a las instituciones argentinas, es falta de madurez y se corre un riesgo gravísimo"

La vicepresidenta de la UCR,Es ese sentido recordó la sesión de abril en la que Rodríguez Simón se hizo presente en el reciento e intentó argumentar por qué no es un prófugo,Storani sostuvo que. "Que no nos someta a tener que discutir esto, que pida licencia y que se aparte hasta tanto la justicia aclare su situación", reforzó."Él por lo que aduce -nunca más hablé con él- siente que no tiene las garantías pero bueno lo que yo digo es que uno se tiene que presentar a la justicia como cualquier ciudadano" y resaltó que desde la representación popular deben dar el ejemplo,. "Fijate como crece este personaje a costa de los malos procedimientos de mucho políticos, tenemos que dar el ejemplo", resaltó la radical.y afirmó que "los radicales estamos reuniéndonos, todos los informes de los juristas (que presentó el procesado) los estamos haciendo estudiar por juristas de nuestra confianza para tener una posición clara al respecto". También respondió a los dichos de Laborde sobre una negativa unificada de la derecha regional y resaltó que hace tiempo no se consiguen los 2/3 para algún tema por falta de mayorías.Haciendo referencia al plano local,. "Es muy muy grave lo que ha pasado esto días, el tambalear a propósito las instituciones cuando nos ha costado tanto en la Argentina", lanzó.Para cerrar aclaró que está "absolutamente convencida que se tiene presentar en la Justicia y que en la Argentina hay Estado de Derecho" pero que "por otro lado el Frente de Todos dice lo mismo pero acá no respeta el Estado de Derecho, acá está todo bien hacer lo que están haciendo"., concluyó.