Gasoducto Néstor Kirchner: Kulfas negó ante la Justicia tener conocimiento sobre posibles delitos

El exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas negó este viernes ante la Justicia tener conocimiento de posibles delitos relacionados con el llamado a licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta., afirmó antes los funcionarios judiciales en la declaración testimonial que se concretó esta mañana en el despacho de Daniel Rafecas, en el tercer piso de Comodoro Py 2002.Kulfas admitió que fue quien redactó los párrafos de un informe en "off the record" que luego distribuyó su encargada de prensa, pero sostuvo que las expresiones. Y señaló que fue "injustificado" el ataque hacia su Ministerio por parte de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.En cuanto a sus cuestionamientos a la adjudicación de la parte de la obra vinculada a las tuberías a la empresa Techint, confesó ante el juez y el fiscal que en ese texto hubo "errores" producto del "apuro" por salir a responder.con miras al "autoabastecimiento de gas y su exportación", reiteró.Y aclaró que cuando se refirió a que empresas nacionales podrían hacerse cargo, quiso expresar a que eso era posible "a futuro" en base a una visita que había hecho a una fábrica de laminados en la cual le habían dicho que estarían en condiciones de proveer tuberías, pero "en un futuro no cercano".Kulfas fue citado para declarar como testigo bajo juramento de verdad en la causa a raíz de un 'off the record' basado en sus declaraciones del viernes a radio AM 750 y difundido desde el Ministerio que presidió hasta la semana pasada vinculado a un supuesto direccionamiento de esa licitación que está en trámite en la actualidad.Para el próximo lunes 13 a las 12, Rafecas convocó también como testigo al exfuncionario de Enarsa Antonio Pronsato, quien renunció a su cargo al frente de la Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, el lunes 30 de mayo.Rafecas quedó a cargo de la causa al recibir por sorteo la primera de las tres denuncias que se presentaron en los tribunales federales de Retiro derivadas de la información 'off the record' que tuvo origen en el Ministerio que comandó Kulfas hasta esta semana y vinculado a supuestas irregularidades y direccionamiento del llamado a licitación para la obra.El contenido del informe 'en off' que el viernes último se difundió desde el Ministerio de Desarrollo Productivo con cuestionamientos al proceso licitatorio -que aún está abierto-, fue desmentido por la empresa a través de un comunicado.El sábado, en su respuesta, la empresa estatalcriticó el 'off' de Desarrollo Productivo al considerarlo "una nota carente de conocimiento técnico" y negó que se haya armado "un pliego de licitación a la medida de Techint", por requerir una chapa con 33 mm de espesor y no de 31 mm.Precisamente este será uno de los principales puntos en torno al cual el martes próximo girará la audiencia con expertos de las empresas convocada ahora por el juzgado, explicaron fuentes del caso.