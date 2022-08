Dalbon: Si Macri o Larreta sufrieran la agresión que sufrió Massa, también los defendería

“Sergio Massa se comunico conmigo en virtud de las agresiones sufridas no solamente por él sino también por el periodismo por personas que estaban absolutamente a cara descubierta”, sostuvo Gregorio Dalbon en diálogo con Política Argentina.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner se constituyó en representante del ministro de Economía tras su pedido. “Para nosotros la consulta fue si podíamos encarar esto como una denuncia penal porque la agresividad que sintió él fue fuerte. Le pregunte si estaba con su familia. No lo estaba, estaba con su secretario pero la agresividad que sintió no puede ser en democracia”, dijo en relación a los ataques sufridos por el tigrense en el ingreso a la Casa Rosada.Dijo Dalbon: “Tenemos que terminar con que cualquiera puede violentar a cualquiera a través de un pensamiento diferente. Lo analicé, encontré amenazas activas y el daño contra un funcionario público. Hay elementos para hacer una denuncia penal”.completó.Sobre la situación judicial de la Vicepresidenta, dijo que “está avanzando un fiscal mediocre que simplemente está comandado por Magnetto y lo único que tiene para buscarle sentido a la acusación es el sentido común”. “Un elemento que para los hombres de derecho no existe”, agregó.“Cuando demuestren una prueba que acredite que Cristina es jefa de una asociación ilícita que la muestre. Evidentemente no la va a encontrar porque durante el juicio no hemos visto mediante testimonio o pericia una prueba de cargo contra Cristina”, sostuvo.A los ojos de Dalbon,