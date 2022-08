Dos malas para Susana Giménez: la seguirán investigando por evasión y continúa la causa penal que le inició AFIP

La justicia Contencioso Administrativo Federal rechazo dos medidas cautelares que intentó la conductora televisiva Susana Gimenez para no pagar una alicuota diferencial de la Ley de Bienes Personales. Además rechazó frenar el proceso penal contra la diva que inició la AFIP por no pagar impuestos.

La causa se inició cuando la Administración Federal de Impuestos Públicos (AFIP) intentó el cobro del impuesto sobre los bienes personales del período fiscal 2019. La entidad recaudadora inició un procedimiento determinativo de oficio y ante la conducta de la conductora, tanto la División de Fiscalización como la División Jurídica de la AFIP, consideraron quey fueron a la justicia.Es que el Fisco Nacional estipuló el total del patrimonio de la conductora solicitando el monto a ingresar en concepto de Bienes Personales. Ese informe detalla, por ejemplo, que la mayor parte del patrimonio estaba compuesto por participaciones societarias constituidas en la República de Singapur. Al no pagar, el ente fue a la Justicia porque ante una posible omisión de la presentación de la Declaración JuradaEs decir, se le inició una causa penal por posible evasión tributaria. Ante esto la defensa de Susana Giménez se presentó solicitando una medida cautelar para que no se le aplique una alícuota diferencial sobre los bienes personales para el período fiscal 2019. El argumento de la defensa era que la aplicación de tales alícuotas llevarían a laTambién se presentó otra medida cautelar pidiendo que se suspenda el proceso penal que se lleva adelante por presunta evasión fiscal. Aquí los argumentos de la conductora eran que la denuncia penal tenía por objetivoEl juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa rechazó ambos pedidos de Giménez. Sobre el pedido de suspender la denuncia penal, el magistrado explicó en una sentencia firmada a mediados de julio, queEn cuanto a la otra medida cautelar, el juez explicó que otorgarla" y agrega que "no se evidencia el supuesto menoscabo de la contribuyente".