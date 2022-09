Amplio repudio de presidentes y líderes latinoamericanos al intento de magnicidio a contra Cristina Kirchner

Toda a minha solidariedade à companheira @CFKArgentina, vítima de um fascista criminoso que não sabe respeitar divergências e a diversidade. A Cristina é uma mulher que merece o respeito de qualquer democrata no mundo. Graças a Deus ela escapou ilesa. — Lula 13 (@LulaOficial) September 2, 2022

Luego de conocerse el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner esta noche cuando llegaba a su casa, expresidentes y dirigentes de Latinoamérica expresaron su consternación por el hecho y manifestaron su condena y repudio por el hecho.El exmandatario y candidato presidencial de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su "solidaridad con mi compañera @CFKArgentina , víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad". "Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo", dijo el dirigente petista esta noche luego de conocerse el intento de ataque contra la expresidenta. "Gracias a Dios salió ilesa", añadió.Además, pidió que "el autor sufra todas las consecuencias legales". "Esta violencia y odio político que algunos han alentado es una amenaza para la democracia en nuestra región. Los demócratas del mundo no tolerarán ninguna violencia en los desacuerdos políticos", cerró.“Condenamos el cobarde intento de magnicidio en contra de nuestra hermana @CFKArgentina. Toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta. La Patria Grande está contigo hermana. La derecha criminal y servil al imperialismo no pasará. El pueblo libre y digno de #Argentina la derrotará”, expresó el exmandatario de Bolivia, Evo Morales.“¡Qué le pasa al mundo! Mi solidaridad absoluta con Cristina. @CFKArgentina”, dijo el exjefe de Estado de Ecuador, Rafael Correa.Desde Cuba, el presidente Miguel Díaz Canel habló al respecto del intento de magnicidio y dijo estar "consternado con el intento de asesinato de @CFKArgentina, trasladamos toda nuestra solidaridad a la vicepresidenta, al gobierno y al pueblo argentinos"."Enviamos nuestra solidaridad a la Vicepresidenta @CFKArgentina, ante el atentado contra su vida", dijo el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, luego de conocerse el hecho ocurrido en Recoleta. Y agregó: "Repudiamos enérgicamente esta acción que busca desestabilizar la Paz del hermano pueblo argentino. ¡La Patria Grande está contigo compañera! #FuerzaArgentina #FuerzaCristina".Por su parte el candidato a diputado nacional del Movimiento de Trabajadores Sin Techo por San Pablo, Guilherme Boulos, consideró que se trata de un acto de fascismo y señaló: “Un pistolero intentó dispararle a Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Mi solidaridad con Cristina, y que el responsable de este bárbaro intento de violencia política sea severamente sancionado”.También se manifestó la dirigente social y exsenadora de Colombia, Piedad Córdoba, quien denunció la "intensión criminal, de acabar con la vida de la vicepresidente de Argentina @CFKArgentina", lo cual dijo "solo lleva a la violencia extrema y proviene de diferentes ámbitos del poder político y judicial. Preservar la vida y la paz es imprescindible para las naciones de Latinoamérica!"El hombre detenido en las inmediaciones de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner tras intentar dispararle es de nacionalidad brasileña, tiene 35 años y antecedentes de portación de armas.QUIEN EMPUÑÓ EL ARMASe trata de Fernando André Sabag Montiel, un hombre que fue arrestado pasadas las 21:00 en la puerta del domicilio de la titular del Senado, luego de que intentara dispararle a escasa distancia. Según fuentes policiales, el detenido tiene antecedentes de portación de arma blanca en 2021. El hombre fue arrestado por integrantes de la custodia de Cristina Kirchner, que lo separaron de la multitud y lo ingresaron a un patrullero.