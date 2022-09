ANSES recuperó casi 15 mil millones de dólares desde la salida de Mauricio Macri

y logró aumentar su tamaño en US$ 15.000 millones en dos años y medio.El saldo del Fondo, a junio de 2022, se ubicó en casi US$ 49.000 millones y, también, se redujeron las deudas de las familias con la entidad, un mecanismo sobre el que se había apoyado Cambiemos en 2017 y 2019 para simular una mejora en el poder adquisitivo de beneficiarias de la AUH y jubilados.La administración actual logró aumentar el tamaño del FGS en US$ 15.000 millones en dos años y medio, según reveló el jefe de Gabinete, Juan Manzur, en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados.Entre 2015 y 2019, los activos se redujeron prácticamente a la mitad, pasando de más de US$ 66.000 millones a finales de 2015 a sólo US$ 34.000 millones en noviembre de 2019. La desvalorización del FGS en el período macrista estuvo ligada principalmente a un desprendimiento y desvalorización de acciones de sociedades anónimas vinculadas a funcionarios de Cambiemos, que redujeron su peso en 3 puntos porcentuales.El entonces titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso llevó adelante un fuerte retroceso de la inversión en proyectos productivos y de infraestructura, que pasó de representar el 12% de la cartera en 2015 a menos del 4% en 2019.La gestión macrista utilizó la mayor parte del FGS para financiar deuda de las provincias, las familias y el Estado Nacional.En detalle, los componentes que aumentaron su participación en el Fondo durante el macrismo fueron los préstamos a provincias (+5 p.p), los préstamos para beneficiarios SIPA y no SIPA -AUH y asignaciones familiares- (+2,75 p.p y +3,16 p.p) y los títulos públicos (+ 4,5 p.p).Mientras que entre noviembre de 2019 y junio de 2022, el valor del FGS en dólares se incrementó más del 46%, desde los US$ 34.000 millones a casi US$ 49.000 millones. Así líderada por, la ANSES recuperó una gran parte de la pérdida sufrida por todo el sistema jubilatorio argentino.El proceso fue llevado adelante por Lisandro Cleri, convocado al asumir por el ministro de Economía, Sergio Massa, como vicepresidente segundo del Banco Central, el funcionario incluso acompañó al ministro en su gira por Estados Unidos.En el primer trimestre los proyectos productivos aumentaron 14% en dólares a US$ 1.692 millones, al mismo tiempo que las deudas de las provincias se redujeron de US$ 2.018 millones a US$ 385, los créditos a jubilados de US$ 2.062 millones a US$ 1.593 millones y los que estaban en manos de beneficiarias de la AUH bajaron de US$ 1.258 millones a US$ 618 millones.