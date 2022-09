Alberto tiene confirmada la bilateral con Biden y pidió ante la CAF una economía con "justicia social"

el mandatario argentino tiene confirmada la próxima reunión bilateral con Joe Biden y esbozó un contundente pedido ante la CAF por el trabajo hacia una "economía donde impere la justicia social" para regiones emergentes como América Latina que incluya "un banco de desarrollo" para ese propósito

en la Casa Rosada evalúan como fecha tentativa optimista que la visita a la Casa Blanca podría concretarse a partir de los primeros días de octubre. En cálculos más pesimistas, lo más probable es que el encuentro se acerque más a fin de año o tal vez hasta a comienzos del 2023

Mientras avanza la agenda del presidente, con el encuentro de hoy con Kristalina Georgieva y a la espera del discurso ante la ONU,Fue el embajador argentino en Estados Unidos,, quien confirmó este lunes la reunión bilateral entre Fernández y Biden, con aún fecha a determinarse sujeta a la disponibilidad del presidente estadounidense. Es que el mandatario demócrata tiene en su camino en pocas semanas lo que resulta, en tiempos turbulentos, un plebiscito a su gestión mediante las elecciones legislativas., afirmó el representante argentino ante EEUU en conferencia de prensa, a la vez que anticipó que el cuerpo diplomático de ambos países trabaja en el texto de una declaración conjunta para dicho encuentro.El cara a cara entre Alberto y Joe, que en algunos aspectos comparten las consecuencias negativas de la coyuntura planetaria, en Washington DC estaba previsto para julio, pero tuvo que suspenderse dos veces porque Biden contrajo Covid, lo que obligó a reprogramar parte de su agenda.Ahora, Argüello detalló que Biden suspendió “docenas” de citas programadas, incluso otras de menor perfil que la que tendrá con Fernández, como para dar cuenta de que no se trata de algo puntual con la Argentina, como dan a entender algunos medios de prensa opositores del país.Ahora, el obstáculo son las legislativas norteamericanas. Por eso,El Presidente abogó porque los países de América Latina y el Caribe trabajen "juntos" para reducir la desigualdad e insistió en su reclamo del fin de los bloqueos económicos, al disertar en Nueva York en un encuentro de la Corporación Andina de Fomento (CAF)-Banco de Desarrollo de América Latina.Ocurrió después del encuentro con la titular del FMI,, el almuerzo que el presidente argentino y el embajador almorzaron compartieron con el secretario general de la presidencia en un restaurante en Midtown y un breve diálogo telefónico con el ministro de Economía,, para ponerlo al tanto de las novedades.Fernández, ante la CAF, aseguró que “el desarrollo sostenible solo es posible" si los países, principalmente aquellos emergentes de América Latina, se, en el marco de su disertación en el seminario “Muchas Voces, una región: América Latina y el Caribe trabajando en la agenda 2030”.“Necesitamos un banco de desarrollo porque América Latina necesita financiar mucha estructura para poder afianzar la senda de crecimiento”, destacó el mandatario, al tiempo que afirmó: “Como presidente pro tempore de CELAC les garantizo que hay, por encima de cualquier ideología de gobierno, una decisión cierta de América Latina y del Caribe de unir esfuerzos para afrontar el futuro”.Acompañado por el presidente Ejecutivo de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, Sergio Díaz-Granados, Alberto explicó que “América Latina es una región de paz, que no es poco en los tiempos" actuales, y que en ese contexto "tiene los recursos necesarios para afrontar los desafíos que en el futuro el mundo impone"."Somos una fuente de alimentos y de energía para un mundo que los está necesitando para desarrollarse”, reforzó Fernández, como viene sosteniendo en sus presentación ante foros internacionales desde hace meses.En esa línea, el jefe de Estado, que se encuentra en Estados Unidos para participar del 77º Período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), añadió: “El secreto es ver cómo trabajamos mancomunadamente para que toda América Latina pueda crecer y desarrollarse en condiciones de mayor igualdad”.Previo a su exposición en el seminario el Presidente dialogó con la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú Tum, quien le trasmitió su reconocimiento por ser “una buena persona, que lucha por las buenas causas” y que había ido “especialmente para escucharlo”. Además, le prometió que cuando visite la Argentina se iban a encontrar”.El evento, que se extiende entre hoy y mañana, en el marco de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas, ofrece un espacio de reflexión y discusión sobre los principales desafíos y oportunidades en temas como el calentamiento global, la seguridad alimentaria, la salud, la educación y la desigualdad; además de los avances alcanzados hasta el momento en cuanto a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara a la Agenda 2030.La agenda del Presidente en Estados Unidos continuará con la reunión bilateral que mantiene con el primer ministro de Portugal, António Costa, y la posterior inauguración de la muestra fotográfica “ESMA Memoria Argentina para el Mundo”, en el marco de la propuesta argentina para que la UNESCO declare al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio como Patrimonio Cultural de la Humanidad.