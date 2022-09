Álbum del Mundial Qatar: Tombolini se reunió con kiosqueros y Panini por la falta de figuritas

En medio de la falta de figuritas delque hizo estallar a los fanáticos, y tras la escasez de álbumes, laconvocó a representantes de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina y directivas de la empresa Panini. La resolución fue encontrar un canal de diálogo para buscar "transparentar" la cadena de comercialización.Los representantes defueron recibidos por el secretarioquien puso a disposición los equipos legales y técnicos de la Secretaría para colaborar en la búsqueda de posibles soluciones entre las partes en torno a la comercialización de figuritas del Mundial. En ese sentido,que será analizada.Al respecto, el vicepresidente primero de UKRA, Adrián Palacios, remarcó que “fue una reunión muy positiva” y destacó “el trabajo articulado entre los kiosqueros, el Estado y la empresa para buscar una solución”. Por otro lado, indicó: “Durante cuatro años,. No me sirve que me den un paquete y tenerlo de stock. Hoy Panini vio otra boca de expendio y nos traicionó. Se los dieron a los monopolios y también después se va al mercado ilegal”, había dicho Palacios a El Destape previo a esta situación: “Las ventas al principio fueron canalizadas por nosotros, pero después entraron los supermercados y empezaron a desvirtuar toda la cadena de comercialización. Y ni hablar en el interior del país”.Del encuentro participaron también la subsecretaria de políticas para elAnastasia Daicich; la subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Lucila Bueti; el titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Rodrigo Luchinsky; el vicepresidente de Panini, Nicolás Sallustro; el socio fundador de Panini Héctor Crespo Figueras; el presidente de UKRA, Norberto Tomasino; el vicepresidente segundo, Ernesto Acuña; y el titular de la Confederación Empresaria de la República Argentina (CGERA), Marcelo Fernández.