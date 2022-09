Cristina sobre el atentado: "Nadie puede pensar que esa banda planificó la autoría de lo que me hicieron"

#CausaVialidad | @CFKArgentina asume su propia defensa.



🗣 La vicepresidenta se refirió al atentado que sufrió en las inmediaciones de su domicilio: “Nadie puede pensar que esa banda planificó la autoría intelectual de lo que me hicieron”. pic.twitter.com/HKx9AksFbt — Política Argentina (@Pol_Arg) September 23, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió por primera vez al atentado que sufrió el 1 de septiembre, manifestó que el fiscal Diego Luciani generó “un clima” y señaló:recordó durante el cierre de los alegatos de su defensa el juicio por la obra pública, conocido como Vialidad y señaló que "la única puerta que se conoce en Argentina es la de Juncal y Uruguay". “Ahí mismito donde me quisieron pegar el tiro", indicó.“Sabemos ahora por las noticias en los medios de comunicación con los mensajes que intercambiaban quienes forman parte de la banda de autores materiales, lo tengo clarísimo eso.”, sostuvo la vicepresidenta sobre el atentado.Y agregó:..".En ese sentido, Cristina puntualizó: "genera que cualquiera pueda pensar y hacer cualquier cosa". "La única puerta que se conoce en Argentina es la de Juncal y Uruguay, justo donde me quisieron pegar el tiro"."Desde el ámbito judicial se da licencia a hacer cualquier cosa: a tirar piedras a mi despacho sin que intervenga la policía de la Ciudad ni la Federal, afiches de mí diciendo asesina y hasta quisieron matarme", señaló la vicepresidenta apuntando también contra, quien -según declaraciones de Cristina- "dice que soy jefa de cinco asociaciones ilícitas en juicios diferentes y además asegura que había hecho un memorando con Irán para cubrir a los autores del atentado de la AMIA"Y expresó:“El alegato del fiscal y las 30 toneladas de tapas de Clarín son la licencia para que me hagan cualquier cosa, como ponerme una pistola en la cabeza”, manifestó apuntando contra los medios opositores."Fue destruido literalmente durante 40 minutos sin que ninguna fuerza de seguridad lo impidiera. Hay una causa con la misma jueza que ahora tiene a los que intentaron matarme disparándome a 15 centímetros de mi cara con una pistola", dijo CFK.Y subrayó: "Yo vivo en Estado de sitio permanente porque mis garantías constitucionales están suspendidas desde el 10 de diciembre de 2015. "", ironizó.