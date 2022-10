"Responsabilidades evidentes y silencios cómplices": Cristina replicó una nota sobre el atentado que sufrió en septiembre

Imperdible columna de Luis Bruschtein… sobre responsabilidades evidentes y silencios cómplices. https://t.co/9qYqMo7LUA pic.twitter.com/l1GsknJFgz — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 22, 2022

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó en sus redes sociales una nota del diario Página/12 que calificó como "imperdible" y que aborda las "responsabilidades evidentes y silencios cómplices" que existen en torno al intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre., señaló la titular del Senado al publicar un link en su cuenta de Twitter que lleva a una nota de este periodista titulada "La trama de mentiras alrededor del intento de asesinato de Cristina Kirchner"."Según demostró la investigación sobre Revolución Federal y sobre el atentado contra Cristina Kirchner, los que iban a gritar contra los 'planeros' son vagos que no tienen trabajos conocidos reales, los que gritaban contra la militancia rentada de La Cámpora son marginales rentados para estas provocaciones y los que gritaban ´tengo hambre, hace cuatro días que no como´, como, tiene un buen pasar y vive en un departamento de Palermo", señala la nota en su encabezado.Para Bruschtein, los integrantes del grupo, el grupo que es investigado por amenazas y tener implicaciones en el intento de magnicidio a la Vicepresidenta, "son farsantes que, para la provocación, usan un discurso falso que no es espontáneo sino que es una construcción que cumple una función"."El discurso es funcional a la esencia reaccionaria dey juega como complemento de las noticias falsas (fake news) y de la persecución judicial con causas falsas contra dirigentes populares (lawfare). Es el componente exaltado, el que termina de justificar los linchamientos, el gatillo fácil o la violencia institucional, que han sido componentes importantes en el gobierno de Mauricio Macri", se afirma en la nota publicada por Página/12.En ese sentido, el texto indica que "si no fuera por los ocho y pico de millones que una empresa de la familia del ex ministro de Finanzas de Macri,, entregó al jefe del grupito, no se sabe de qué vive el personaje en cuestión ni la mayoría de sus integrantes"."Justamente, la mujer que gritaba como una desquiciada en Plaza de Mayo que hacía cuatro días que no comía, es de las pocas que está en condiciones de justificar que puede comer muy bien", remarca el periodista.Además se sostiene en el artículo del matutino que "los mismos medios que se han cuidado de no publicar los argumentos de las defensas en la causa por las obras públicas, con la que, han publicado cada letra de los descargos de Macri por los negociados que hizo antes y durante su gobierno"."Esos mismos medios están publicando con bajo perfil las investigaciones sobre el grupo que realizó el atentado y sobre Revolución Federal, que tienen múltiples puntos de contacto entre ellos. Esa información trata de circunscribir los alcances, hacer un “control de daños”. Lo enfocan como si se tratara de grupos marginales sin relación institucional con Juntos por el Cambio", afirma la nota.