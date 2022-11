Parrilli sobre el atentado a CFK: "Pareciera que existe la decisión de no investigar a los autores intelectuales"

Tras las acusaciones de la vicepresidenta contra Milman y su pedido de recursar a la juezael senador nacional del Frente de Todos (FdT),, cuestionó la investigación en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner y dijo que "pareciera que existe la decisión de que solo se investigue a los autores materiales" y que se evite encontrar a "quiénes fueron los autores intelectuales" del ataque., si hubo conexiones políticas y quiénes solventaron económicamente esta maniobra”, señaló el senador en declaraciones a radio Provincia.El senador se refirió a las acusaciones de Cristina contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti y consideró, en la misma línea de la vicepresidenta, que la magistrada “El legislador explicó que “cuando los elementos que tenía la jueza comenzaban a ir en dirección al diputado Milman y la familia Caputo, se paró todo y se tomó la decisión de no investigar, aislar esta investigación y terminar la causa solo en el hecho”, apuntó.En ese marco, indicó que los jueces de la Cámara Federal porteña Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens “prácticamente le dieron la orden a Capuchetti de que esto no se investigue y que no se sepa qué hay detrás de este atentado”. Por lo tanto, resaltó:Parrilli también denunció que Bruglia y Bertuzzi, a los que calificó como “usurpadores de un cargo en el Poder Judicial”, tienen tres objetivos: “Garantizar la persecución política y judicial a Cristina Fernández; encubrir todos los procesos que tiene Macri y sus funcionarios; y evitar que se investiguen las responsabilidades políticas y económicas del grupo que llevó adelante el atentado” contra la ex mandataria.