Atentado a CFK: la jueza Capuchetti rechazó la recusación en su contra

La jueza federalrechazó este martes la recusación en su contra que presentó ayer la querella de la Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga el atentado en contra de la Vicepresidenta ocurrido el 1° de septiembre.La magistrada elaboró un informe de 43 páginas que concluye con el rechazo a la recusación y la elevación del incidente a la sala primera de la“Mi imparcialidad se mantiene indemne y jamás se ha visto siquiera potencialmente afectada, ni en los hechos ni en el ánimo de la suscripta, por el manto de sospecha que la querella ha intentado deslizar en torno a mi rectitud en la función de jueza que ejerzo y seguiré cumpliendo”, sostuvo la jueza en su escrito al que accedió Infobae.Y remarcó: “Se impone recordar el compromiso que viene sosteniendo el juzgado en la investigación de estos hechos, cuya gravedad institucional y envergadura, resulta palmaria y jamás escapó al entendimiento de quien suscribe, dada su trascendencia e implicancia para la República Argentina como estado de derecho”.Cristina Kirchner adelantó el jueves pasado a través de cuenta de Twitter que recusaría a la jueza. El escrito fue presentado ayer por sus abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal, con duros cuestionamientos a la instrucción del caso. “El apartamiento no se debe a una situación concreta, sino a un cúmulo de irregularidades que han hecho que nuestra poderdante pierda la confianza en la magistrada interviniente”, dijo la querella.En esa primera presentación se sostuvo que Capuchetti actuó de manera negligente, con “mala fe”, con “manifiesta parcialidad”, sin querer investigar las pistas que aportó la querella que involucran al legislador de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman y las relaciones de la oposición con el grupo de ultraderecha Revolución Federal.Este martes decidieron ampliar la recusación para agregar un hecho ligado a los teléfonos de un dirigente de La Nueva Derecha llamado Hernán Carrol, que había tenido contacto con Brenda Uliarte y que declaró como testigo.La jueza repasó a lo largo de 43 páginas la causa y detalló todo lo que se hizo cada vez que la querella le trajo una pista para investigar.Según señaló la magistrada en la investigación se tomaron 61 declaraciones testimoniales, se ordenaron 17 allanamientos, libraron exhortos nacionales e internacionales, se ha solicitado colaboración a organismos de índole internacional como ser el FBI, se peritaron 43 aparatos de telefonía celular, se efectuaron 4 detenciones, se formaron más de 20 incidentes o legajos, y se conformaron 17 cuerpos en papel, y un total de más de 25.615 fojas del expediente digital. Y para obtener éxito en la investigación se convocó a expertos de la DAJUDECO, UFECI, DATIP, UFIARM, PFA, PSA, PROCELAC, UIF, entre otros. “Esto permite poner en evidencia la importante tarea desarrollada”, sostuvo Capuchetti.Y señaló “Corresponde destacar que fueron exploradas todas las hipótesis investigativas traídas a esta sede, incluso aquellas sostenidas por la parte querellante que luego fueran desestimadas en mérito al resultado de las diligencias proyectadas y dirigidas a determinar su eventual corroboración. Con base en ello y sin perjuicio de la evaluación de pertinencia, utilidad y oportunidad de las medidas propuestas por la querella, y el eventual descontento de esa parte con las resultas de algunas líneas investigativas planteadas, lo que de ningún modo podría significar una afectación al adecuado servicio de justicia”.En ese sentido, la jueza defendió “la intensa labor investigativa llevada a cabo por este Juzgado” respetando “derechos y garantías”. Cabe recordar que el quiebre se produjo cuando la jueza no aceptó secuestrar los teléfonos de dos colaboradoras del diputado del PRO Gerardo Milman que primero negaron y luego declararon haberse reunido con el legislador en Casablanca donde Milman dijo: “Cuando la maten, yo voy a estar camino a la costa”.Tanto como el pedido de la querella como la respuesta de la Capuchetti serán elevadas a la Cámara Federal para que un juez de la Sala I defina si la magistrada continúa o no a cargo de la causa que investiga el atentado contra Cristina Kirchner.