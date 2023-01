Se reunieron Scioli y Haddad para concretar la integración económica: los detalles del acuerdo

A 48 horas de la asunción de, el embajador argentinose reunió con el flamante ministro de Economía de Brasil,y tenía en agenda una cita por la tarde con el nuevo canciller,para ultimar los detalles del ambicioso acuerdo de integración entre Argentina y Brasil. En diálogo con los medios, Scioli sumó algunos detalles sobre el documento que sellarán el Presidente Alberto Fernández y el líder brasileño cuando visite la Argentina el 23 de enero.señaló Scioli en diálogo con las radios CNN y Continental.Unas horas más tarde, lo recibió Haddad, uno de los dirigentes del Partido de los Trabajadores más cercanos al presidente Lula da Silva. En un comunicado posterior a la reunión, desde la misión argentina informaron que se acordó dar prioridad a la agenda de integración con tres ejes clave "de interés común".el 23 de enero en Buenos Aires, detalló Scioli también en un hilo de tuits.En segundo término, trabajar en. Y por último, definir los detalles para el financiamiento por parte del BNDES, de las próximas etapas del gasoducto Néstor Kirchner.Por la tarde, Scioli se reunirá con Mauro Vieira, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, un diplomático de carrera que pasó por la representación de Brasil en Washington durante la gestión de Dilma Rousseff. Según consignó Scioli en declaraciones radiales, será el primer embajador que recibió el titular de Itamaraty". De hecho, el 31 de octubre fue el primer mandatario en reunirse con el presidente electo de Brasil en un viaje exprés a San Pablo, luego del ballottage.El embajador argentino en Brasil confirmó que las autoridades nacionales ya se encuentran "avanzando rápidamente" con sus contrapartes brasileñas en un "gran acuerdo bilateral", con entendimientos que abarcarán puntos como el comercio y las compensaciones, así como canales de financiamiento para infraestructura. La cita con Vierira se enmarca en esa orden de afinar los detalles. "Se viene una gran integración energética, industrial, financiera y agroalimentaria", señaló Scioli. Y remarcó que. En este sentido recordó que aún con las fricciones políticas en la presidencia de Jair Bolsonaro, los lazos comerciales se mantuvieron funcionando al punto de reinstalar a Brasil como primer socio comercial.Si bien a largo plazo el objetivo es apuntar hacia una moneda única, indicó Scioli, la meta inmediata en el relanzamiento del vínculo con Brasil se centrará enentre ambos países. En tal sentido, avanzarán también en el sistema de compensación de las importaciones que pasarán de ser diarias a un plazo de 180 días.resaltó el embajador, además de posibilitar que no haya "ningún tipo de restricciones en el comercio bilateral" e incluso que se incremente el intercambio, enfatizó. Esta medida ya está siendo delineada entre los bancos centrales y los ministerios de Economía de los dos países. De hecho, Sergio Massa se había reunido con Haddad ya en las semanas previas a la asunción.En diciembre último, el intercambio comercial con Brasil volvió a ser superavitario para la Argentina con leve saldo favorable de u$s 4 millones, por lo que extendió la tendencia registrada en noviembre tras once meses consecutivos de déficit, acorde a datos oficiales del gobierno de Brasil.En paralelo, Scioli explicó los avances para el financiamiento de la segunda etapa de la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de ese país. "", destacó.En concreto, el BNDES trabaja desde los últimos meses de la gestión de Bolsonaro en la parte técnica del acuerdo para financiar los insumos que se adquieran a Brasil para la construcción del Gasoducto, explicó Scioli. La segunda etapa del gasoducto se extenderá por 583 kilómetros desde Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, hasta San Jerónimo, en Santa Fe, y ampliarán en un 25% la capacidad del sistema nacional de transporte de gasoductos troncales, poniendo en valor las reservas de Vaca Muerta.", añadió