Datos oficiales: disminuye el número de empleados estatales en funciones

hay registrados 1.612 trabajadores menos

La dotación de trabajadores del Estado nacional registró una nueva baja en el número de empleados tras el congelamiento de ingresos que asumió el Ministerio de Economía.En su reporte mensual, el INDEC detectó que, aunque algunas dependencias no entregaron toda la información.La disminución de personal se da en momentos que algunas dependencias lograron el pase a planta a fin de año, lo que finalmente no tuvo impacto en el dato final, ya que se trataba de estatales que estaban cumpliendo funciones y fueron regularizados.Cabe mencionar que el reporte del INDEC corresponde a noviembre y es el cuarto de esta serie, desde que se impuso la medida.En este caso, se aseguró que son 338.337 los estatales activos en todas las dependencias nacionales. Esto significa una baja de 1.612 empleados respecto al mes anterior, cuando se contabilizaron 339.949 cargos. La administración centralizada fue la única junto con la categoría «otros» que informó en todos los estamentos la cantidad de trabajadores, y se pudo determinar que hubo una variación del 0,8 por ciento.El resto, aclaró el informe al que tuvo acceso el portal Gestión Sindical, "no informa la dotación en alguno de los meses del período en curso". Esto hace que el INDEC decidiera no presentar el porcentaje de variación mensual “con el objeto de asegurar la comparabilidad de las diferentes categorías de entidades y organismos".Pese a la baja en el total del personal detectada, en la última semana del año se conocieron algunos acuerdos para el pase a distintos estamentos de la planta estatal, lo que podría suponer un aumento del personal.Se trata de acuerdos logrados poren dependencias como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) o para el personal civil de la obra social de las fuerzas de seguridad IOSFA, que lograron dar estabilidad laboral a centenar de trabajadores. En todos los casos, desde el gremio aclararon que esto no significa que se hayan creados nuevos cargos."Estos no son nuevos trabajadores, sino que se les regulariza su situación, que si bien no son planta permanente, están en la planta transitoria, que es una modalidad de contratación que la ley prevé, a diferencia de lo que es un contrato monotributista", explicó Marcelo Belelli, coordinador nacional de ATE-ANAC, que acaba de lograr uno de estos acuerdos.Se trata del pase a planta transitoria de trabajadores bajo, que estaban en situación de precarización, ya que no percibían aguinaldo, vacaciones ni otros beneficios.El acuerdo, sumado a la histórica apertura de una paritaria sectorial, fue celebrado por el gremio, pero se advirtió que seguirán reclamando la incorporación de trabajadores. El año pasado, una auditoría internacional constató que en la entidad "se necesitan unos 300 puertos más, porque con la dotación actual no tiene la capacidad operacional para realizar todas las tareas que debe, en el marco de su función de fiscalización y servicios auxiliares en todos los aeropuertos del país".En el caso del, ya tiene un convenio colectivo sectorial, y en la última semana de diciembre logró la regularización del empleo en la totalidad del organismo. En una primera etapa, informaron desde la junta interna de ATE en la entidad, se comenzarán a regularizar trabajadores con nueve años de antigüedad o más. Como en el caso de la ANAC, estos puestos no violan el congelamiento, ya que eran cupos ya contabilizados.Por lo tanto, la segunda instancia "comenzará el año entrante y se desarrollará por medio de concursos internos, para concretar el pase a planta permanente de aquellos trabajadores que no hayan formado parte de la primera ronda".La misma contará con las correspondientes veedurías gremiales de nuestra ATE "para garantizar la transparencia del proceso". La firma del convenio estuvo a cargo del presidente del IOSFA, Darío Díaz Pérez, Rodolfo Aguiar, secretario Adjunto de ATE nacional, y Rubén López, secretario general de ATE-IOSFA.