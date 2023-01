El oficialismo le pide a la oposición que "no se esconda" y acepte debatir en las Sesiones Extraordinarias

El titular de la bancada del, llamó a la oposición de Juntos por el Cambio a no repetir su posición de no dar quórum en la Cámara baja y los instó a “dar los debates en voz alta” y "no esconderse" durante las próximas sesiones extraordinarias donde se tratará, entre otros temas, el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia., puntualizó el diputado que encabeza las negociaciones con todo el arco partidario para que los temas impulsados por el Poder Ejecutivo sean tratados en la convocatoria hecha para la segunda quincena de este mes en el Congreso.El objetivo del oficialismo es revertir el comportamiento de la oposición de derecha, que en las últimas sesiones ordinarias del año pasado se negó a dar quórum para tratar temas propuestos por el oficialismo, como la moratoria jubilatoria y la creación de nuevas universidades.

“QUE NO SE ESCONDAN”

fundamentó Martínez en diálogo con FM Futurock. Para evitar un escenario similar al de diciembre, tanto Martínez como los principales negociadores del Frente de Todos encararon la tarea de dialogar con todos los sectores y comprometerlos a bajar a las comisiones y al recinto.No obstante, la decisión final es ajena a la voluntad de los negociadores.aclaró el titular de la bancada del Frente de Todos.“Lo que a mí me parece es que tenemos que ser capaces de funcionar más allá de las diferencias” y, en este sentido, “mi deseo es que la oposición participe del debate en la comisión de juicio político”, agregó. La clave es lograr que nadie interponga "ninguna excusa menor" y buscarPara que esto ocurra sin problemas, Martínez prometió que el oficialismo va a tratar el tema de la Corte en la comisión de juicio político “con seriedad, sin chicanas y con argumentos”.Por otra parte, el diputado prefirió no adelantar cuáles serán los demás temas que se incluirán en la convocatoria a extraordinarias formalizada ayer tras el pedido del presidente Alberto Fernández. No obstante, no descartó que los proyectos que no se trataron en diciembre por ausencia de la oposición puedan discutirse en la última quincena de enero. Al respecto, explicó que la definición de agenda de temas en esas sesiones “explicó.