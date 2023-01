Intento de golpe en Brasil: repudio de Alberto, Cristina, Larreta y casi todo el arco político

Al menos 400 personas fueron detenidas este domingo en Brasilia por haber invadido y destrozado el Congreso, el Palacio del Planalto (sede de Gobierno) y el Supremo Tribunal de Federal (STF) durante la manifestación de miles de seguidores del expresidenteque buscaban un golpe de Estado para derrocar al mandatariose informó oficialmente.Los detenidos fueron llevados a las sedes de la Policía Civil (investigaciones) de Brasilia, luego de que Rocha echara de su cargo al secretario de Seguridad de la capital, Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro, acusado de liberar la zona., aseguró el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. Este último es un aliado de Bolsonaro y este domingo le pidió "disculpas" a Lula por la intentona de golpe.De acuerdo con medios locales, eEntre los detenidos, se encuentran 30 personas que fueron capturadas por la Policía Legislativa cometiendo desmanes dentro del Congreso.Por su parte, la presidenta del Supremo Tribunal Federal,, al comentar los destrozos en el edificio de la máxima corte, aseguró que los jueces

"Los que se levantaron contra la democracia en Brasil y financiaron deben ser castigados"

Estamos junto al pueblo brasileño para defender la democracia y no permitir #NuncaMás el regreso de los fantasmas golpistas que la derecha promueve. — Alberto Fernández (@alferdez) January 8, 2023

CFK: “Replican con exactitud las imágenes en el Capitolio de Washington, no es casual”

En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado.https://t.co/ty0TjqBV2J — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) January 9, 2023

Por su parte, la vicepresidentacuestionó duramente estas violentas manifestaciones y comparó lo sucedido con lo que ocurrió años atrás en Estados Unidos con seguidores deescribió la ex mandataria nacional al comenzar un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter.En aquella fecha, los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio en un intento de impedir que se ratificara la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, luego de que el propio -hasta entonces- jefe de Estado pronunciara un discurso incendiario en el que les instó a marchar hacia el Congreso. Los incidentes dejaron al menos cinco muertos y 140 oficiales de policía heridos, además de unas 900 personas que fueron detenidas en conexión con el violento alboroto que repercutió a lo largo del país y en todo el mundo.”, señaló este domingo Cristina Kirchner. En este sentido, la ex mandataria argumentó que quienes creen “en lo nacional, popular y democrático”, debenescribió por su parte la ex mandataria en su cuenta de Twitter.En sintonía con los principales referentes del oficialismo,apoyó a Lula da Silva y calificó los sucesos como un "cobarde ataque golpista". "Condenamos el cobarde ataque golpista contra la democracia y contra el triunfo de Lula. Apoyo total al pueblo brasileño y al gobierno elegido por el voto popular", dijo el gobernador bonaerense en Twitter., agregó Kicillof.La presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación,también repudió "de manera enfática" la toma del Congreso de Brasil por parte de activistas bolsonaristas y expresó su solidaridad para con Lula Da Silva.", escribió Moreau.El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó por su parte su", dijo Larreta.El diputado nacional radicalexpresó su "absoluto repudio" a los intentos golpistas de los seguidores de Bolsonaro y deseó que" en el vecino país.posteó Negri en Twitter.El ministro de Ciencia y Tecnología argentino,se solidarizó con el presidente brasileño y aseguró que "no hay más lugar para dictaduras ni para la violencia golpista en América Latina", ante la toma de instituciones públicas por parte de activistas bolsonaristas. ", expresó Filmus en su cuenta de Twitter. Enfatizó además que "En lo que se estaba desarrollando rápidamente como un episodio grave de inestabilidad política, las autoridades acordonaron el área alrededor del edificio legislativo en Brasilia. Sin embargo, cientos de partidarios de Bolsonaro que se niegan a aceptar la victoria electoral del izquierdista Lula se abrieron paso, superaron las vallas, subieron por las rampas y se congregaron en el techo del edificio de arquitectura modernista.