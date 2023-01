La respuesta de Santiago Maratea a la dirigente PRO que le pedía ayuda pero ahora lo trata de "nabo"

Victoria Abihaggle, la protagonista de la respuesta del influencer, salió a atacarlo por Twitter pese a que un año atrás le escribió por Instagram para pedirle ayuda

"La misma chabona que dice que no puede creer que sólo en Argentina le pueden dar entidad a alguien como yo es la que hace un año atrás me pide ayuda para resolver un problema. La ´hipotenusa`"

#Redes | Santi Maratea cruzó a una dirigente de Juntos por el Cambio que lo criticó en Twitter.



📲 Victoria Abihaggle, quien trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Macri, le había pedido al influencer en 2021 que organizara una colecta. pic.twitter.com/5jddbO9ZIY — Política Argentina (@Pol_Arg) January 10, 2023

El famoso influencer de las colectas solidarias y el "paso de la gorra"Ante esta información, la primera pregunta que a cualquier lector se le puede ocurrir es "por qué" y la respuesta es simple y Maratea la describió como "hipocresía". Es queTodo empezó debido a que Abihaggle - que con 36 años recorrió todo el Estado, ya que fue funcionaria de Las Heras, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y la gestión de Macri en Nación - lo cuestionó en redes sociales., escribió la dirigente del PRO en Twitter, mensaje que después borró.Lo que enojó, según dijo, a Maratea no fue el mensaje, que se parece a los que recibe frecuentemente en redes sociales de usuarios que no lo quieren, sino que años atrás la dirigente que actualmente milita por la candidatura presidencial de Larreta le había pedido al influencer que hiciera una colecta para ayudar a un bebé a través de un mensaje directo de Instagram., le escribió Abihaggle a Maratea en mayo de 2021. Sin respuesta, insistió en septiembre con un "Santiii danos una mano!".Ante el mensaje de odio que publicó la dirigente PRO hace horas, Maratea le respondió en una serie de historias de Instagram. "Esta chica llamada Vicky pone ´no soporto a Santi Maratea...`. Tres doritos después... ", dice en las primeras historias el influencer, y muestra en ese punto el pedido de de Abihaggle de tan solo un año antes., señala el influencer, en ironía por la actitud hipócrita de la ex funcionaria de Macri.En ese punto, Maratea cuestiona "lo gracioso del perfil de Vicky". Tras leer los títulos de Abihaggle, el influencer destacó que "labura en política, obviamente" y es "dirigente de Juntos por el Cambio". Luego, hizo un recorrido, a través de LinkedIn, por el extenso historial de cargos públicos de la ex funcionaria., disparó Maratea.Luego, concluyó que "todos esos contactos lo únicos que hace es un lobby eterno en pos de aceder al poder para usarlo en su propio beneficio". Y remató:"Una persona como Santi Maratea tiene relevancia en la Argentina porque los políticos no hacen lo que tienen que hacer, por tanto lo que hago yo tiene más relevancia. Decile a todos tus amigos del PRO, y también va para los kirchneristas, que hagan lo que tienen que hacer, dejen de estar usando el poder para su beneficio, y van a ver que lo que hago yo deja de tener relevancia", cerró.