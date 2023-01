El abogado de Cristina denunció "un nuevo Plan Cóndor" en la región y pidió "despertar a la gente"

el abogado de la Vicepresidenta denunció que en América Latina existe "un nuevo Plan Cóndor" por lo cual pidió "despertar a la gente"

Con el intento de golpe de Estado en Brasil, la violencia en Perú, los sucesos en Colombia e, incluso, la búsqueda por asesinar aen la Argentina,Básicamente, lo que buscó explicitar, que representa a la ex presidenta en la causa por el atentado del que fue víctima, es que los grupos de ultra derecha en la región intentan finalizar, a través de distintos mecanismos, cualquier gobierno de rumbo progresista o de izquierda., sostuvo Ubeira.Es que en las últimas horas sucedieron cosas de las más graves en la región. Este martes, la vicepresidenta de Colombia,, denunció que hubo un intento de asesinarla, como pasó con CFK hace meses, después de que su equipo de seguridad desactivara un artefacto explosivo que había sido colocado en una ruta que lleva a su residencia familiar. Durante el fin de semana, un numeroso grupo de militantes bolsonaristas intentó tomar los tres poderes del país y voltear aEn cuanto al intento de asesinato a Cristina, el abogado hizo un vínculo con el accionar de la Corte Suprema de Justicia y el funcionamiento de ese poder en general al afirmar queEs por eso que enfatizó que el pedido de juicio político al titular del máximo tribunal, Horacio Rosatti, tiene elementos que "alcanzan y sobran".Acerca de la suspensión de la indagatoria de uno de los acusados por el atentado contra la vicepresidenta, el "copito" Gabriel Carrizo, afirmó que "naturalmente la Justicia Federal es hostil sin duda a cualquier interés que tenga que ver" con CFK. "No les preocupa una suspensión en particular", dijo, sino "la ausencia de voluntad investigativa que en su momento se vio reflejada en la recusación que hicimos respecto a la jueza"."Tuvimos que ampliar la recusación cuando nos enteramos que la jueza Capuchetti recibía dinero del ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA", remarcó respecto a la recusación que hizo la vicepresidenta contra María Eugenia Capuchetti.Finalmente, refirió al rol de la policía de la Ciudad durante el atentado a la Vicepresidenta. "Nosotros tenemos dudas y verdaderas sospechas sobre cuál fue el rol de la Policía de la Ciudad en la previa del atentado. La jueza está recibiendo dinero de la gente a la que tiene que investigar".