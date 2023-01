La estrategia de JXC contra el juicio político a la Corte en comisión: atacar a los diputados de Massa

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió este martes para definir cómo va a encarar el debate parlamentario del pedido de juicio político que el Gobierno Nacional impulsa contra la Corte Suprema de Justicia. En un comunicado, la conducción de la mesa política de la coalición reafirmó la “gravedad institucional e inadmisibilidad” de la propuesta impulsada por el Ejecutivo, y aseveró que se trata de unA su vez, aclararon que una vez que el oficialismo “logre conformar el quórum en la comisión para poder darle tratamiento” el interbloque “estará presente y enfrentará el debate”., sentenciaron.En el bloque opositor no tienen seguro cual es la intensidad que dará el Frente de Todos a la discusión. “Lo que quieren es que se siga hablando del tema, cuándo llega al recinto se muere para ellos, imaginamos un debate largo en comisión”, agregaron. Al mismo tiempo, no piensan en posibles invitados o citaciones propuestas desde el interbloque.cerraron en una nota al portal DataClave.Más allá del comunicado público, la mesa nacional abordó detalles de cómo encarar el debate por la Corte en caso de que se concrete., confirmaron fuentes de la coalición. El término “bloquear” se explica solo en el caso de que “lleguen a conseguir quórum” en esa situación, en JxC consideran que deben “participar del debate” y estar para que “no tengan chance de tener los dos tercios en el recinto”El Frente de Todos tiene 16 de los 31 miembros de la comisión, por lo que, de funcionar unido tiene asegurado el posible dictamen que habrá paso a la votación en el recinto. En este punto, ya establecieron una posible estrategia discursiva para entorpecer el número que tiene el oficialismo, apuntaron desde adentro.La Cámara de Diputados está virtualmente paralizada desde diciembre. El Frente de Todos intentó tres veces sesionar en el último mes del año pero no tuvieron apoyo del resto de los bloques y se quedaron lejos del quórum para habilitar el debate. En ese momento, lo que detonó los acuerdos fue el Consejo de la Magistratura y una resolución de la presidencia de Diputados suspendiendo las designaciones, incluyendo los diputados opositores. “Todos los meses inventan algo nuevo para destruir el dialogo”, consideran desde JxC.En este punto, confirmaron que no hay ningún tipo de “posibilidad que nos sentemos a dialogar por otros proyectos mientras siga el tema del juicio político sobre la mesa”. La Cámara baja podría seguir estancada en el barro político.afirmaron desde la mesa nacional para cerrar un día al que no le faltó intensidad.