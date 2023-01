Paritarias 2023: el Gobierno confirmó la pauta salarial del 60% y descartó una reforma laboral

ratificó este jueves que el Poder Ejecutivo nacional busca que las paritarias se cierren alrededor del 60% en 2023, al tiempo que descartó que esté pensando en implementar una reforma laboral

el Gobierno no tiene pensado implementar una reforma laboral

La ministra de Trabajo,, expresó la voz del Gobierno nacional para referirse a dos temas que estuvieron en agenda mediática en los últimos días y que afectan a los intereses de los trabajadores:La funcionaria, expresó Olmos entrevista en la radio AM 750 ante la consulta de si se llegó a un acuerdo con los gremios para impulsar en 2023 una paritaria del 60% con revisión, en línea con la previsión de inflación del Ministerio de Economía. Y agregó que para esto cuenta con elLa ministra expresó que este año “la responsabilidad primaria" del ministro de Economía,, ha sido "conversar con los distintos actores sobre la necesidad de ir convergiendo hacía una desaceleración de la nominalidad y la inflación”.En ese sentido, Olmos sostuvo que tendrá la “bendición” de la CGT, la que acompañará la solicitud. “Hay una conciencia de los sectores gremiales que de algunos sectores empresarios que por su capacidad de concentración, muchas veces acceden a aumentar la nominalidad, se dan vuelta y lo vuelvan a precio”, manifestó este jueves., añadió, antes de expresarse respecto del rumbo económico y del empleo y sostener que “los distintos segmentos están mostrando un crecimiento vigoroso”, con foco en las categorías de monotributistas y trabajo en relación de dependencia privado.Destacó así que se observa “un crecimiento del autoempleo, monotributo y autónomos", así como "un crecimiento del empleo informal”. Por eso, destacó que “lo más importante es mantener el nivel de actividad, sosteniendo el crecimiento, eso genera mayor demanda de empleo y mejores condiciones de negociación por parte del sector trabajador”.+A raíz de declaraciones del designado jefe de asesores del presidente, el empresario, respecto de la posibilidad de hacer cambios en los convenios colectivos de trabajo, al tiempo que la oposición presiona y propone lanzar una reforma laboral tradicional que haga retroceder derechos en esa materia, la ministra “Kelly” Olmos descartó toda chance de plano.Afirmó quey precisó que los cambios en los convenios colectivos de trabajo deben contar “con el acuerdo entre los empresarios y el movimiento obrero organizado”., dijo.Consultada particularmente por las declaraciones de Aracre, ex CEO de la multinacional Syngenta, Olmos citó al propio futuro funcionario, quien ya aclaró que sus declaraciones fueron, ya que "que el Gobierno no contempla esa iniciativa”., remarcó Olmos.En ese sentido incluso recordó que no niega cambios en materia de convenios "porque de hecho suceden, es una permanente incorporación a los convenios de novedades que tienen que ver con la evolución, con las nuevas condiciones tecnológicas”.En esa línea citó que en la paritaria de los trabajadores estatales se incorporó “el protocolo 190 contra toda forma de violencia en el ámbito laboral”. También remarcó que “las modificaciones en los convenios colectivos automotriz o petrolero se han dado por la perspectiva de desarrollo de nuevos negocios, como las exportaciones del sector automotriz, o en el caso del petróleo, con Vaca Muerta”.“Lo que impulsamos siempre es que haya un acuerdo entre los trabajadores y empresarios y así es posible incluir una revisión”, aseguró.