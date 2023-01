Juez se mostró con Cavallo: dijo que habrá acuerdo con De Loredo y castigó a Macri

El senador opositor se mostró con el ex ministro de Economía Domingo Cavallo. Fue en el marco de la reunión de presidentes que conforman Juntos por el Cambio.

Sobre la reunión con el ex ministro, dijo: “Nos estamos juntando con todo el mundo. Sorprendente sería que no hablara con la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la Fundación Mediterránea, la Bolsa de Comercio. Estoy hablando con todo el mundo, juntándome con todas las instituciones que toman decisiones. No hay forma de gobernar la provincia, después de 25 años gobernada por dos tipos, sin tener contacto y relaciones con todo el mundo. Piensen como piensen”.Las palabras del senador cordobés se dieron en diálogo con Letra P, Juez. En la entrevista, reavivó su deseo sobre un potencial acuerdo con Rodrigo de Loredo a los efectos evitar una elección interna de cara a la carrera por la gobernación.dijo además al ser consultado sobre la presidencial.