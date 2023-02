Caso Báez Sosa: los fiscales de la causa cuestionaron las condenas a Viollaz, Cinalli y Pertossi

Tras la condena a los rugbiers por el asesinato a Fernando Báez Sosa, los fiscales de la causa manifestaron que apelarián el fallo por los 15 años de prisión para Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi, al manifestar que probaron su participación necesaria en el crimen."Es un fallo con condena muy dura, creo que se hizo justicia. La justicia es lo que los jueces dicen que es", sostuvo el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, quien manifestó que la fiscalía no está conforme con la condena menor para Viollaz, Cinalli y Pertossi.Y añadió: "Los fiscales van a examinar el fallo y sus argumentos y seguramente". Asimismo, destacó "el trabajado realizado por la fiscalía" y expresó: "Llegamos a esta instancia luego de tres años con una pandemia en el medio. Las hipótesis de la fiscalía fueron sustentadas en al menos cinco imputados que fueron condenados a prisión perpetua.""Pedíamos perpetua para todos porque consideramos que todos son culpables, tenemos siete días para recurrir a Casación", dijo por su parte el fiscal interviniente Gustavo García, y subrayó: "".Por otra parte, el fiscal Juan Manuel Dávila coincidió con el TOC N°1 de Dolores respecto a la imputación por falso testimonio a Juan. "Entendemos que las dos personas, de acuerdo a cómo se ubicaban en el momento de los hechos, no pudieron no haber visto lo que ocurrió, como ellos manifestaron. Será remitido a la fiscalía de instrucción para que se investigue", indicó.