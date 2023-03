BCRA: Bancos nacionales piden que se amplíe el uso de códigos QR

Los principales bancos de capital nacional pidieron este jueves al Banco Central (BCRA) que modifique la normativa que regula a los pagos a través de códigos QR, para que sean", lo que permitiría pagar con cualquier medio de pago a través de un código QR y no sólo con el dinero en cuenta.El pedido lo hizo la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba) -que reúne a los bancos Macro, Galicia, Comafi, Hipotecario, Supervielle, Bancor, entre una veintena de entidades- a través de una nota técnica en la que señalaron que el actual sistema de pagos a través de códigos QR es "cuasimonopólico" y "no interoperable".Si bien desde el BCRA aseguraron que el pedido "no llegó como una presentación formal", en Adeba dijeron que es un tema que vienen planteando en reuniones con la autoridad monetaria desde hace ya "varios meses".afirmaron los bancos en la nota titulada "el extraño caso de los QR no-interoperables".Según explicaron, actualmente cualquier consumidor tiene la posibilidad de pagar con cualquier tarjeta de débito o crédito en un comercio "sin preocuparse quien le proveyó al comercio el 'aparatito'" (el POS) que lee la tarjeta", lo que se denomina "interoperabilidad full".En cambio, cuando los pagos se inician a través de un código QR, "sólo podrá pagar con tarjetas de crédito o débito en la medida que sea cliente de la billetera o institución que provee el QR"., afirmaron las entidades.Sin nombrarla, las entidades apuntaron contra la empresa Mercado Pago, a la que señalaron como "el mayor proveedor de QR concentra el 70% del total" que, denunciaron los bancos, que repudiaron el hecho de que haya proveedores que usan "su posición dominante" en el mercado y que "cierran" sus sistemas para los consumidores que no sean sus clientes.Si bien reconocieron que el avance de Mercado Pago obedece en parte al mérito de la empresa, "que ofreció un producto innovador y de calidad para cobro a los comercios antes que el resto", se quejaron de "cuando se empezó a ofrecer este servicio de pagos en 2016."El BCRA debería establecer la interoperabilidad full de los códigos QR a fin de promover la competencia y fomentar el uso de dinero digital. Eso favorecía a los usuarios de pagos digitales y a los comercios., dijo a Télam el presidente de Adeba, Javier Bolzico.