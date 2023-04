Petróleo offshore: en octubre comenzarán los primeros trabajos de sísmica en Mar del Plata

La secretaria de Energía de nación,se reunió días atrás en Mar del Plata con distintos sectores que apoyan el desarrollo de la actividad petrolera en la ciudad. En octubre “estaría en Argentina el barco para llevar adelante los trabajos de sísimica”, tarea que le corresponde a la empresa Equinor, yen aguas profundas a unos 315 km al este de la ciudad marplatense.La funcionaria mantuvo encuentros con representantes de los ámbitos económico y gremial e integrantes del denominado “Cluster de Energía”, quienes acompañan otro proyecto exploratorio de YPF y Equinor en el área Cuenca Argentina Norte 102 (CAN 102). En particular, Royon estuvo con Sandra Cipolla, presidenta de QM Equipment, dedicada diseño y desarrollo de equipos complejos de asistencia a pozo para extracción de petróleo; y con Marcelo Guiscardo, de QM Cluster Energía.Al respecto, la secretaria de Energía resaltó las condiciones favorables que Mar del Plata presenta para la exploración costa afuera: “Es una ciudad que tiene una empresa que produce arena de fractura que antes se importaba, una ciudad donde tenemos un astillero con capacidad productiva demostrada para construir remolcadores para la industria offshore”.La empresa noruega “Equinor Argentina SA” obtuvo la licencia del bloque CAN 100, con YPF y Shell como socios. De esta manera Equinor posee el 35 %, YPF otro 35% % y Shell Argentina el 30% restante. El proyecto de perforación que presentó la compañía noruega y que fue aprobada por la Secretaría de Energía consiste endetallaron.Finalizada la evaluación, “el pozo sería cerrado de manera permanente con cemento, en cumplimiento de todas las medidas de seguridad necesarias, siguiendo los protocolos para dicha actividad”. Dicho proceso llevaría aproximadamente 60 días.Luego, los estudios posteriores de análisis llevarían entre 9 y 12 meses más. Así, para 2024 recién se sabría si efectivamente hay petróleo en Mar del Plata. De encontrarse petróleo, la empresa YPF estima que “