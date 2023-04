El precandidato del Frente de Todos consideró que no estaría mal las PASO para dirimir las internas

Para Marcelo Casaretto, “esta es la primera vez que hay gobierno de coalición y hay un estilo de gobierno diferente”. En diálogo con Y Arriba Quemando el Sol de Rabio Rebelde sostuvo que “en cualquier otro gobierno si había una disidencia de un ministro le hubiera sacado rápidamente todo eso”.

El precandidato a gobernador de Entre Ríos sostuvo que “la confrontación política electoral va a ser entre dos grandes bloques, entre la derecha y el campo popular”., señaló al tiempo que bregó por una “gran PASO”.“Tenemos que tener en claro que si va a haber PASO para dirimir las internas, no estaría mal en la medida que después mantengamos el apoyo hacia el compañero del campo popular que le toque llevar adelante las banderas y que no por calentura de la PASO se vayan con el bando contrario o no vayan a votar o no militen la propuesta popular”, completó.