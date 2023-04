Desde la Cámara de la Construcción fustigaron a Macri y dijeron que "su discurso no tiene asidero en la realidad"

En declaraciones AM750, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss, afirmó que el discurso de Macri sobre "dinamitar todo" es "un discurso que no tiene asidero en la realidad".

Para Weiss, "frases rimbombantes en cualquier discurso no me interesa escuchar, frases que no tienen fundamento, yo quiero que me digan cosas concretas de lo que se va a hacer”. Y agregó: “Dinamitar todo es un discurso que no tiene asidero en la realidad".Al ser consultado sobre el discurso pronunciado este miércoles por el expresidente Mauricio Macri en La Rural, en el marco de un encuentro en el que diferentes precandidatos a la presidencia expusieron sus ideas y propuestas.