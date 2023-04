Bonos de ANSES: anunciarán nuevos créditos tras el informe de la UBA

El Ministerio de Economía, que encabeza Sergio Massa, difundió el informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que establece que el canje anunciado no presenta “impacto directo en los haberes”, y tampoco “pérdida patrimonial”. Despejada la tensión política, Economía trabaja en la letra chica de la resolución complementaria al decreto, mientras que la Anses, que lidera Fernanda Raverta, se prepara para anunciar un nuevo sistema de créditos.Actualmente, la Anses tiene como objetivo avanzar con la jubilación de personas sin aportes, luego de aprobado el plan de pago previsional en el Congreso. Dado que se puso en marcha en abril y no en enero, esperan que este año accedan unas 400.000 personas, pero intentarán ampliar turnos en oficinas y realizar operativos territoriales para poder llegar a unas 800.000 personas.Pese a los reclamos del FMI, que pidió focalizar la moratoria para reducir el gasto público, la Anses decidió avanzar sin tener en cuenta los pedidos, según aseguró Raverta en diálogo con distintos medios. “Cuando se lleve a cabo el canje entre el Tesoro y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) vamos a lanzar un programa de créditos, todavía no lo podemos contar, pero lo vamos a anunciar pronto”, aseguró la titular de Anses. Según fuentes oficiales, la medida implicará una liquidez de unos $400.000 millones, producto del 30% de lo recaudado por la venta de títulos AL.En un informe interno que circuló en Anses, se detallaban los usos de estos montos: “La operación implicará contar con fondos que serán destinados a la ampliación de créditos para beneficiarios del sistema de seguridad social”. Según pudo saber Ámbito, si bien ya están armando el nuevo sistema de créditos, el anuncio depende de las fechas que disponga Economía.Otra de las determinaciones que tiene que tomar el Palacio de Hacienda es la reglamentación, es decir, cómo y en qué consistirá la operatoria. Podría ser a través de una resolución de la Secretaría de Finanzas, que depende de Eduardo Setti, con los calendarios y montos. Es que la operación tiene dos partes.En el caso de los bonos GD con legislación internacional, se darán directamente al Tesoro, que los deslistará, y los canjeará por nueva deuda, un bono dual bajo legislación local. Distinto es el caso para los bonos AL con legislación local: los vende cuando crea conveniente, y va a subastas del Tesoro, licitaciones exclusivas que se harán para el FGS, con fechas que aun deben definirse. El 70% de los pesos obtenidos en el mercado irá a bonos duales. El otro 30% le quedará líquido al FGS.Además, el mismo informe aclara otro uso de esa mayor liquidez actual: “Estímulo a la producción mediante el financiamiento de proyectos productivos y pymes”. No está claro en qué proyectos productivos invertirán ni si serán anunciados. Actualmente, el FGS destina a proyectos productivos o de infraestructura $23.664 millones, que equivalen al 4,1% de la participación total de la cartera del FGS. Si bien este 4,1% es casi el doble que hace dos años (2,1% en el 2020), no llega al 5% que establece la ley del FGS.El FGS no suele hacer anuncios sobre inversiones productivas. Pueden encontrarse publicadas oficialmente en el sitio web. El último informe oficial, que es del segundo trimestre de 2022, indica que en ese período se financiaron dos proyectos de energías renovables, uno del sector petróleo y gas, y dos proyectos de energía térmica. Si bien Economía busca financiamiento para la segunda etapa del gasoducto, no está previsto que se sume el FGS, según pudo saber este diario.Operadores del mercado aseguraron que estarán pendientes de “cómo sale a vender” el FGS, en un contexto donde, con el aumento en la restricción de parking de los Globales, habrá mayor demanda de Bonares. Aclararon que la demanda va a tener que ver con cómo sea la operatoria del CCL.Economía avanzará en el canje tras el informe de la UBA, que ante las preguntas que le envió Massa, contestó que no habrá impacto en las jubilaciones: “Las operaciones analizadas no se corresponden con ningún impacto directo en los haberes a percibir por los beneficiarios del organismo previsional”, dice el informe. Además, agrega que el canje “no implicaría una pérdida patrimonial para los organismos públicos alcanzados”, y detalla la revalorización patrimonial.De todos modos, desde un gran fondo de inversión aseguraron que este informe para el mercado es “irrelevante”, porque ya esperaban que saliera de esta manera, debido a que se hizo desde el punto de vista técnico y de evaluaciones.