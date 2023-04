Se levantó el paro de colectivos previsto para esta tarde en el AMBA

tras una reunión entre el Ministerio de Transporte y las cámaras empresarias de transporte urbano.La paralización del servicio se había informado este lunes por la tarde y era en protesta por la falta de pago de parte del Gobierno a las empresas de un monto adeudado en concepto de compensaciones tarifarias.En un comunicado firmado por todas las cámaras empresarias (CEAP, CETUBA, CTPBA, AAETA y CEUTUPBA), confirmaron que el Gobierno depositó los saldos adeudados y consideraron que tienen “las condiciones para sostener los servicios en el horario de 13 a 16″.”, añadieron.Sin embargo, advirtieron que no están en condiciones de asegurar la continuidad de los servicios en los días por venir y esperan que en la reunión con el ministro Giuliano se garanticen dos demandas: “Cronograma de cancelación de las deudas; plazos y formas de actualización de la estructura de ingresos acorde a la inflación”.“Es fundamental el cumplimiento de los puntos precedentes para compensar el efecto que la inflación tiene sobre la adquisición de insumos básicos y operar de manera segura para nuestros pasajeros”, añadieron.Por su parte, el presidente de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Buenos Aires, Mario Vacca, aseguró que se decidió levantar la medida porque "entró algo de dinero" y señaló que durante la tarde de este miércoles seguirán las conversaciones con Transporte para arreglar sobre la otra parte del dinero que le resta entregar al Gobierno Nacional.La medida de fuerza se había iniciado en la noche del martes, con un cese completo del servicio entre las 21 y las 5 de la madrugada de este miércoles. Ayer el ministro de Transporte,, había señalado que "entre el viernes, el lunes y esta semana" se depositarían los fondos correspondientes al Fondo Compensador, y esa situación había sido comunicada a las empresas, por lo que entendía "que no debía haber medida de fuerza".debido a que hay una nueva estructura de costos que debemos compensar, con lo cual estamos esta semana poniéndonos al día, por lo que no debería de medidas de fuerza mañana", había remarcado el funcionario.