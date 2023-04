Larreta sigue sin bajar a Quirós y Acuña y vuelve a tensionar con los Macri y Bullrich

Las candidaturas de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires son de los grandes inciertos políticos que busca resolver tras la oposición la pelea entre Horacio Rodríguez Larreta y Maurio Macri, mie"No hay ningún apuro", sostienen desde el círculo del alcalde porteño respecto a definir las candidaturas. Precisamente, fue la Ciudad el centro del estallido del PRO, Macri presionaba desde el año pasado al jefe de Gobierno porque no aceptaba el acuerdo político con el líder de la Evolucióny el radicalismo porteño.En el macrismo deslizan que Rodríguez Larreta se había comprometido ante Macri a bajar las candidaturas del médico y la ministra de Educación el 31 de marzo. Eso claramente no sucedió.Mientras tanto los tres continúan haciendo campaña.con las elecciones concurrentes porteñas y volvió a subir el perfil. Ratificó su candidatura en los medios y desafío a Jorge Macri. El médico amarilloEsa misma actitud tiene la ministra de Educación porteña,, aunque es la que más atrás queda en la carrera electoral A diferencia de Quirós, Acuña tiene excelente diálogo con Macri y con Bullrich, aunque ambos respaldan a Jorge Macri.Mientras tantcon Boleta Única para garantizarle “condiciones parejas” frente al candidato del PRO.Por su parte, la presión de Mauricio por su primo continúa. Jorge Macri regresó el domingo de un viaje familiar a Estados Unidos y retomó su campaña, incluso este jueves por la mañana participó junto a Larreta del anunció un alivio de trámites.Desde el larretismo están dispuestos a competir en las PASO con los candidatos que sea, mientras que desde el bullrichismo insisten en que el PRO debe unificar candidaturas para no dividir el voto y evitar allanarle el triunfo al radicalismo. “No volvemos más a la Ciudad si la toma Lousteau”, lanzó un armador bullrichista en diálogo con Infobae.Frente a los medios Bullrich sostiene que “la decisión de las candidaturas la va a tomar la gente” en las PASO para intentar quitarle centralidad política al jefe de Gobierno y comienza a verse la posibilidad de que Jorge Macri se repliegue, revierta la presión sobre el larretismo y termine por aceptar que “todos compitan” en la PASO.