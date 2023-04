Santa Fe: una encuesta muestra paridad entre el Frente de Todos y la oposición unida

639482819-Encuesta-MF-Santa-Fe-0323 by Morena Eme on Scribd

La encuesta que realizó la consultora deubica con mejor intención de voto para gobernador de Santa Fe al senador peronistacon 19%, una ventaja de cuatro puntos por sobre el radical Maximiliano Pullaro, el mejor posicionado de la oposición.. En el escenario dos, sin Losada, Lewandowski llega al 22% pero mantiene la misma diferencia con Pullaro.Cuando M&F consultó sobre la intención de votos por espacios políticos, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio marcaron una paridad del 25% seguidos en tercer lugar por el Partido Libertario que lleva de presidente a Javier Milei con más de 16 %. El "frente de frentes", como se lo llamó al acuerdo opositor antes de definir el nombre Unidos para cambiar Santa Fe, cosechó menos de 7% y el extinto Frente Progresista no llegó a seis puntos luego de haber gobernador la provincia durante 12 años y a la ciudad de Rosario por tres décadas.A su vez, Hacemos Santa Fe, el sello que se identifica con el gobernador Omar Perotti obtuvo el 2,3%, muy parecido a los números que arrojó el precandidato de ese espacio, Roberto Mirabella, que logra subir un punto en el escenario sin Losada de candidata. Los otros peronistas medidos fueron el intendente de Funes con casi tres puntos y el candidato de Agustín Rossi, Leandro Busatto con un punto y medio.En la oposición, Pullaro aventaja en casi dos puntos a Carolina Losada, si la senadora termina de confirmar su postulación y se enfrentan en unas PASO, aunque en su entorno señalan que ese es el piso de Losada que aún no largó la campaña mientras que el ex ministro de Seguridad del socialismo hace un año que viene recorriendo la provincia como candidato. En el equipo de Pullaro relativizan esa conclusión:La sorpresa la dio el espacio libertario que se ubica como tercer frente con el 16 % por el arrastre de Milei pero cuando se preguntó por candidatos, la economista Romina Diez fidelizó gran parte de ese porcentaje con 12,2% quedando en cuarto lugar en el primer escenario (con Losada candidata) y subiendo al tercer lugar del podio sumando un punto más si la senadora nacional no se presenta.En consecuencia, le pidió a Diez que los dos primeros lugares de la lista nacional estén reservados a candidatos de plena confianza de los libertarios. En cuanto al candidato a gobernador, se menciona al ex jefe de la Policía Federal, el abogado Hernán Kovacevich. Milei acaba de cerrar un acuerdo con Amalia Granata.Lo cierto es que la novedad en estas elecciones santafesinas es el frente opositor santafesino que reúne al PRO, la UCR, el Partido Socialista y otras fuerzas de menor envergadura acordó hoy que se presentará a las elecciones provinciales con el nombre "Unidos para Cambiar Santa Fe" y anunció que el próximo martes presentará a "la coalición en sociedad". Tras una serie de idas y vueltas, las principales fuerzas del denominado "frente de frentes" acordaron esta mañana, durante una reunión en la capital provincial, llevar como nombre "Según pudo saber Télam, en el Partido Socialista mostraron al comienzo de las negociaciones cierta resistencia al uso de la palabra "cambio", al entender que remitía a la coalición opositora nacional Juntos por el Cambio. Y el socialismo no definió participar de ese armado a nivel nacional.dijo a esta agencia el presidente del PRO santafesino, Cristian Cunha, quien agregó queAdemás, en el encuentro de esta mañana los representantes de las fuerzas que integran la alianza antiperonista acordaron 10 puntos que oficiarán como una virtual plataforma electoral, con independencia de qué candidato se imponga en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del espacio. Cunha destacó que "" en ese decálogo.La alianza "Unidos para Cambiar Santa Fe" se presentará el próximo martes 25 en la localidad de Cayastá, según se terminó de acordar en el encuentro de hoy. Voceros del espacio opositor explicaron que la actividad busca reunir a toda la dirigencia de la provincia en un acto que se prevé al aire libre. El acto no tendrá oradores, sino que se leerán los puntos acordados entre las fuerzas partidarias que integran la alianza. Tampoco habrá invitados nacionales, algo que también fue materia de debate.dijo Cunha, para agregar que participarán "todos los partidos y sus dirigentes".Hasta ahora, el único precandidato a gobernador de "que se lanzó es el diputado provincial radical y exministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien mañana realizará la presentación formal de su postulación desde la ciudad de Esperanza, se informó hoy. La senadora nacional de JxC Carolina Losada también sería de la partida, aunque aún no se formalizó su precandidatura, indicaron fuentes del espacio opositor.En tanto, el PRO no tiene hasta ahora un candidato propio para las PASO santafesinas, aunque no descarta la aparición dea último momento. Según el cronograma electoral provincial, el 7 de mayo vence el plazo para la presentación de las coaliciones que participarán del proceso electoral, y el 12 del mismo mes el tiempo para la formalización de candidaturas. Las PASO se celebrarán en Santa Fe el 16 de julio y las elecciones generales el 10 de septiembre, según el decreto firmado por el gobernador Omar Perotti, que decidió desdoblar los comicios locales respecto de los nacionales.