Denunciaron a famosa empresa por sobrefacturar importaciones y hacerle perder dólares al Estado

La Dirección General de Aduanas denunció a la multinacional estadounidense de consumo masivo, entre otras marcas) por sobrefacturar importaciones y manipulación de precios internacionales. Según información a la que accedió PáginaI12, la firma registraba sus importaciones en los puertos de Buenos Aires y Campana a un precio entre 300 y 500 por ciento mayor a lo que reportaba en el origen de la importación.La historia de esta denuncia, de la que la empresa en cuestión ya fue notificada, está llena de curiosidades e irregularidades. Entre 2014 y 2019,Era, según fuentes del sector, la única empresa que tenía una práctica irregular de comercio exterior tan compleja.. Eso empezó a regir en julio del 2019 y sigue vigente, por lo cual la Aduana que conduce Guillermo Michel no sólo denunció la operatoria sino que también pidió la derogación de la norma que pone a derecho una maniobra irregular con dólares. Lo curioso es que en el registro de operaciones que se abrió tras esa normativa, figura solo una empresa: Procter & Gamble. La operatoria habilitada por la Resolución le otorga a la empresa la posibilidad de realizar la importación acompañando una declaración de valor provisoria.En síntesis, habilita a Procter a modificar el valor de la importación las veces que quiera entre salida de fábrica y el destino. Esa operatoria no solo supone una sobrefacturación de importaciones, sino que impacta directamente en los resultados contables de la empresa, dado el volumen de la práctica.Así, la empresa le saca al Estado argentino divisas de manera irregular, en un país en el que dólares no sobran.De esta maniobra el Estado se percata fácilmente, vía el sistema INDIRA, que muestra on line los valores declarados de importaciones en todo el Mercosur. Esas maniobras le restaron al Estado 68 millones de dólares, y también se ven en los registros de la empresa.El problema es que la empresa está muy por sobre ese margen y sin hacer caer esa norma lo seguirá haciendo.Como consecuencia de ello, aseguran las fuentes, la División mencionada practicó sendos ajustes de valor, en la Actuación 18005-4-2021. A su vez, la División Control de Cargos y Pagos reclamó y cobró el importe de los tributos resultantes, más los intereses pertinentes.