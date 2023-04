Macri, Larreta, Bullrich y Vidal se reunirán este viernes para mostrar unidad del PRO

Tras los fogonazos de la interna del PRO,la unidad bajo la excusa de analizar la situación económica, a la que los líderes opositores consideran “extremadamente preocupante”.Además asistirán el flamante presidente del PRO,- que está reemplazando temporalmente a Bullrich- y el principal colaborador de Macri,. También irán Cristian Ritondo y Diego Santilli.En estos días circulaban versiones que indicaban que Larreta iba a anunciar que Fernán Quirós es su único candidato a jefe de Gobierno, lo que sumaría más conflicto a la interna frente a la discusión de que Jorge Macri se convierta o no en el postulante exclusivo del PRO contra el radical Martín Lousteau. Algunos dirigentes creen que, en realidad, Rodríguez Larreta lanzaría la fórmula Fernán Quirós-Soledad Acuña en la ciudad.El conflicto del PRO comenzó luego de que el jefe de Gobierno porteño anunciara que en la Ciudad las elecciones serán concurrentes. Si se confirman las candidaturas de Jorge Macri y de Fernán Quirós para las PASO porteñas: la ex gobernadora está a punto de anunciar si será o no candidata presidencial y, si se baja, hay quienes apuestan a que se convierta en la postulante aceptada por todos para la Jefatura de Gobierno. Aunque la exgobernadora no ve la posibilidad clara: “Sólo un pedido conjunto de Mauricio, Horacio y Patricia la podría convencer”, sostienen desde el sector amarillo.Macri, Larreta, Bullrich y Vidal ya se habían reunido el 1° de abril pasado en las oficinas del ex presidente en Olivos , junto con economistas macristas como Hernán Lacunza y Luciano Laspina, además de otros expertos del bullrichismo, para evaluar distintos escenarios sobre la evolución de la crisis socioeconómica que está marcando estos días con la acelerada del dólar y las medidas del ministro Sergio Massa para sostenerlo.