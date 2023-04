Tras la reunión para calmar la interna, el PRO logró la foto de unidad

Tras la fuerte interna y los fogonazos por las candidaturas y las elecciones concurrentes en la Ciudad, el ex presidenteel jefe de Gobierno porteño,, la titular en uso de licencia del espacio,, y la ex gobernadora, se reunieron este lunes para mostrar unidad.Si bien no hubo tantas definiciones lograron el objetivo de la cumbre que, encabezada por Macri, tenía como propósito enviar una señal de unidad en medio de fuerte cruce puertas adentro de la coalición, lo que coronaron con una foto que compartió el partido en Twitter que había sido acordada previamente. Y además, acordaron queen donde la UCR, la Coalición Cívica y Encuentro Republicano Federal ya respaldaron la incorporación del diputado de Avanza Libertad.Durante la reunión los líderes del PRO. El tema que generó la disputa era el armado en la Ciudad, pero no lo tocaron en profundidad. Hubo bromas sobre la superpoblación de candidatos de Pro. En cambio, debatieron sobre el escenario bonaerense y la táctica para neutralizar a Javier Milei, sobre todo, la posibilidad de incorporar a José Luis Espert a JxC.El encuentro entre los jefes opositores, que se extendió durante más de dos horas, se realizó en la casa del exministro de Trabajoalcalde porteño fue el último en llegar y el primero en retirarse de la vivienda y se fue sin hacer declaraciones ya que tenía previsto viajar a la provincia de Corrientes, territorio del radical Gustavo Valdés, en el marco de su gira de campaña por el interior del país.Larreta fue quien se ganó el descontento de sus compañeros de partido luego de disponer las votaciones concurrentes en la ciudad de Buenos Aires, como le pedía su socio más estrecho en JxC, Martín Lousteau (UCR), para que el radicalismo compita en igualdad de condiciones con Pro en su base electoral.Además, Macri estuvo escoltado por, Larreta fue con; Bullrich, con, y Vidal, con. Santilli y Ritondo pulsean por la candidatura a gobernador de Pro en Buenos Aires, el distrito más influyente del país, aunque en las encuestas el candidato oficialista Axel Kicillof se ubique muy por encima.Durante la reunión las autoridades del PRO intentaron acordar respecto a la inclusión de Espert a las filas del partido y definieron conformar una mesa amarilla, en la que no estarían los candidatos a presidente, que tendrá la misión de reunirse con el economista y principal exponente de Avanza Libertad para definir si avalarán o no su inclusión. Además,Bullrich desconfía de un intento del jefe porteño de instalar a Espert en la interna nacional de JxC para quitarle adhesiones a su boleta. Por su parte, el larretismo argumenta que el espacio necesita exhibir una oferta liberal para contener a Milei.