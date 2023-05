En el feriado del 1° de mayo viajaron 920 mil turistas y gastaron casi $30 mil millones

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que debido al feriado de este 1° de mayo, entre el último viernes y este lunes viajaron alrededor de 920.000 turistas dentro de la Argentina y gastaron $29.109 millones en transporte, alojamiento, compras diversas, bebidas, alimentos y recreación.Igualmente, el gasto total a precios reales fue un 4,9% más alto con respecto a 2018, que se explica por el crecimiento en la oferta de servicios recreativos, culturales y gastronómicos de las ciudades. En tanto, se dio a conocer que los turistas gastaron $11.300 promedio cada uno, lo que representa un 22,2% más que en 2018 a comparación de precios reales y la estadía media fue de 2,8 días.También se informó que las ciudades con termas, valles y celebraciones fueron muy concurridas. Además se registraron varias llegadas a la Costa Argentina y a la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, los lugares más elegidos fueron Córdoba, Iguazú, Mendoza, Bariloche, Salta, El Calafate, Ushuaia, Tucumán y Neuquén para aquellos que viajaron por Aerolíneas Argentinas. El rubro gastronómico trabajó mejor durante estas fechas, aunque los empresarios hoteleros esperaban más movimiento.- 2016:Turistas por el país: 776.000.Días que duró el fin de semana largo: 3.Estadía promedio en días: 2,7.Gasto promedio diario por turista: $481.Gasto total: $1.009.- 2017Turistas por el país: 800.000.Días que duró el fin de semana largo: 3.Estadía promedio en días: 2,5.Gasto promedio diario por turista: $720.Gasto total: $1.366.- 2018Turistas por el país: 1.000.000.Días que duró el fin de semana largo: 4.Estadía promedio en días: 3.Gasto promedio diario por turista: $865.Gasto total: $2.595.- 2023Turistas por el país: 920.000.Días que duró el fin de semana largo: 3.Estadía promedio en días: 2,8.Gasto promedio diario por turista: $11.300.Gasto total: $29.109- 1° de mayo: 920.000.- Semana Santa: 2.650.000.- Feriado por la Memoria: 880.000.- Feriado de Carnaval: 2.925.000.- 1° de mayo: $29.109 millones.- Semana Santa: $95.957 millones.- Feriado por la Memoria: $26.467 millones.- Feriado de Carnaval: $106.704 millones.se registró una ocupación de entre 50% y 80% dependiendo del lugar, se calcula que más de 300.000 turistas eligieron la Costa Argentina y el interior bonaerense. Las personas se movieron con viajes cortos. La ocupación de Mar del Plata fue de alrededor del 60% en las plazas que estuvieron disponibles, mientras se convocó con una agenda variada.Otros lugares elegidos para pasear fueron Villa Gesell, Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas, San Clemente del Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita, Costa del Este, La Lucila, San Bernardo y Mar de Ajó, mientras que en el interior de la provincia sobre salieron Sierra de la Ventana (Tornquist), San Pedro, Tandil, San Antonio de Areco, Lobos, Tigre y Junín, entre otros.Por el lado de La Plata, hubo un 80% de ocupación con un gasto diario de $15.000, y al grupo Babasónicos y el Día Internacional de la Danza como reuniones concurrentes. Lo mismo Chascomús que tuvo la Semana del Tango como Plato Fuerte y logró altos niveles de ocupación.: según el Observatorio de Turismo del Entur, se estima que ingresaron 100.267 turistas y gastaron $5.829 millones. Se organizaron actividades gastronómicas, recreativas y culturales, que coincidieron con eventos especiales muy populosas como la Feria Internacional del Libro y el Bafici 2023. Se trató del tercer fin de semana largo en el que la Ciudad recibió a más de 100.000 turistas con una ocupación hotelera del 75% promedio en las categorías.hay un crecimiento en atractivos turísticos. La estadía media fue de 2,4 días y los turistas, formaron parte de propuestas donde se destacaron los festivales folklóricos y la celebración por el Día Internacional de la Danza, además de recorrer paisajes naturales. El Rodeo, Antofagasta de la Sierra, Paclín, Los Altos, Fiambalá, Las Juntas, Tinogasta y Recreo, fueron algunas de los puntos más visitados. La Ruta de Los Seismiles fue de lo más concurrido, donde los visitantes pudieron recorrer la cadena de lagunas y observar los 19 volcanes de más de 6.000 metros de altura.las localidades que programaron agenda se destacaron en la recepción de visitantes, aunque el movimiento turístico no fue como otros fines de semana largos. En Miramar de Ansenuza la ocupación promedió el 75% por el 15° Festival de la Nutria, mientras que la competencia de ciclismo de montaña del valle de Río Pinto, con 5000 participantes nacionales e internacionales, hizo saltar la ocupación hotelera y cabañera en La Cumbre. En la ciudad capital hubo una gran oferta cultural con la 40° edición de la Feria Internacional de la Artesanía y la presentación del cantante Alejandro Sanz como citas fuertes. Otra reunión destacada fue la quinta jornada de astroturismo en la Reserva La Quebrada, a la entrada del dique de Río Ceballos. El gasto diario fue de cerca de $15.000 por persona.: La ocupación promedió el 56% en la provincia. En Resistencia hubo un 50% de ocupación con el Show Car como cita central, mientras que en Roque Sáenz Peña fue de 60% con mucha concurrencia al Encuentro Solidario de Motos. El gasto promedio diario ascendió a $10.000. Los turistas acudieron a los parques nacionales con recorridos guiados, como el Parque Nacional “El Impenetrable”, el Parque Nacional “Chaco”, el Campo del Cielo y Parque Provincial “Loro Hablador”. Se destacó el turismo rural y comunitario en toda la provincia, con actividades en la naturaleza, vida de campo y visitas a las comunidades Qom, Wichi y Mocoit.La mayoría de los turistas fueron regionales y lo más concurrido fue Puerto Madryn. La ocupación rondó el 60% y el gasto promedio diario fue de más de $30.000. Las excursiones más solicitadas fueron hacia la Península Valdés, a Punta Tombo y al valle inferior del Río Chubut, mientras que los lugares más recorridos fueron el Parque Nacional Los Alerces y el Parque Pumalín. Los visitantes conocieron la cultura galesa, al transitar localidades como Gaimán y Trevelín, donde degustaron su famoso té galés y las tortas.: el lugar preferido de los turistas fueron los Esteros del Iberá, donde los alojamientos se ocuparon al 80%. Otros puntos con mucho movimiento fueron Goya, con la Fiesta Nacional del Surubí como encuentro populoso, y la ciudad capital, que ofreció una agenda muy nutrida de programas. Los turistas recorrieron San Miguel en la Región Solar de las Huellas, Santo Tomé en el Corredor Jesuítico Guaraní y Mercedes de la Región Esteros del Ibera, entre otros.: El fin de semana no fue de los mejores feriados para la provincia y la ocupación resultó muy disparar entre ciudades. Los complejos termales trabajaron al 100%, mientras que los niveles de ocupación más elevados se encontraron en Gualeguaychú, Federación, Colón, Villa Elisa y Concepción del Uruguay. En el resto, no fueron los mejores resultados. debido a que en Paraná la ocupación apenas superó al 55%, en San José el 50% y Concordia el 65%. Se notó la presencia del turista internacional, mayormente uruguayo. Las ciudades que prepararon agenda tuvieron arribos especiales, como Concepción del Uruguay con la competencia de Turismo Carretera, el encuentro de aeromodelismo en La Paz, la reunión de autos antiguos en Concordia o la jornada milonguera en Colón. Además, otros dos lugares muy concurridos fueron el Parque Nacional El Palmar y el Palacio San José, mientras que un recorrido que suma público cada fin de semana largo es la ruta del vino, donde se suman nuevos viñedos y bodegas.: el turismo dejó niveles de ocupación de 60% y el gasto diario por persona promedió los $10.500. Los visitantes pasearon en canoas por el Parque Nacional Río Pilcomayo, practicaron pesca deportiva en la Laguna Oca. También conocieron la cultura de la región en el Museo del Bañado La Estrella y en el Fortín Yunká. Además, recorrieron la naturaleza en la Laguna Blanca, ubicada en el corazón del bosque chaqueño. Formosa capital fue el polo más populoso.hubo un movimiento moderado con muchas familias que llegaron a la provincia en auto o colectivo. La ciudad de San Salvador de Jujuy fue el centro de recepción y los turistas pudieron disfrutar de actividades como la batalla de free style, la Expo Feria de Reproductores Camélidos y Ovinos y la 6° edición del Festival Jujuy Jazz. Por su parte, en Palpalá el encuentro de academias de danzas caporales reunió mucho público. Hubo ingresos desde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y una influencia importante de las provincias de la región como Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. Se estima que el desembolso promedio por persona se acercó los $11.000 diarios, con un pernocte medio de 2,5 noches. Los destinos más elegidos fueron: San Salvador de Jujuy, Quebrada de Humahuaca, los Valles, las Termas de Reyes, las Termas del Jordán y Yungas.si bien no hubo mucha actividad, también tuvo su público. Lugares como la Reserva Provincial Parque Luro, el Parque de la Prehistoria, el Parque Aéreo en Eduardo Castex, y las termas de Bernardo Larroude y Naicó, trabajaron muy bien. En Santa Rosa, la hotelería tuvo un promedio de 45% de ocupación, mientras que los departamentos y casas de alquiler turístico estuvieron con alojamiento del 50%. Algunas ciudades que convocaron con su agenda fueron Victorica con carreras en el club hípico y una gran fiesta criolla; La Adela con el encuentro de Asador Criollo que reunió participantes de localidades vecinas y Acha con la Fiesta Provincial del Ternero y la Yerra. El gasto diario, siempre por persona, fue cercano a $8.500 y la estadía de 2,5 noches.hubo un movimiento discreto, con 55% de ocupación hotelera. El parque Nacional Talampaya fue el gran atractivo del distrito, donde se cubrió el 60% de su capacidad. Algunas actividades convocantes fueron el trekking en la zona de los cerros de Famatina, astroturismo y visitas a bodegas. Las Termas de Santa Teresita, donde las aguas son famosas por sus propiedades hidroterapéuticas, trabajaron muy bien. En tanto, la procedencia de los visitantes fue de la misma provincia, de Córdoba, Santa Fe y Chaco. Chilecito y Villa Unión estuvieron entre las ciudades más convocantes y el desembolso, por persona, rondó los $10.500.según el Observatorio Turístico Provincial, recibió 53.000 visitantes. Las zonas más concurridas fueron Gran Mendoza, con 90% de ocupación, y Potrerillos con 85%. La estadía promedio se ubicó en 3 noches, mientras que el gasto diario se acercó a los $11.000 por persona. Según la plataforma de viajes Booking Mendoza ocupó el segundo lugar, superada solo por Buenos Aires, entre los destinos más buscados para disfrutar de este fin de semana largo. Hubo citas que contribuyeron a la llegada del turismo, como fueron la Maratón Internacional Mendoza (MIM) que convocó a participantes de 25 países, entre los que se destacaron keniatas, etíopes, brasileros, chilenos, peruanos. Además, participaron corredores de todas las provincias del país.: Parque Iguazú fue lo más concurrido y en el resto de la provincia se destacaron Posadas, San Ignacio, San Javier, Apóstoles, Puerto Piray, Santa Ana y Candelaria y Oberá, entre otros. Hubo encuentros que atrajeron turismo de nicho, como la 2° edición del Torneo Hípico Copa en Posadas; la exposición de autos y motos antiguas, de carreras, jeeps, kartings, en El Dorado; los festejos del Día Internacional de la Danza en Iguazú; o la quinta edición de la carrera “De Buena Madera Adventure Race”, en San Vicente. Se volvió a destacar especialmente la presencia del turista internacional, no sólo de países de fronteras como Brasil, Paraguay y Uruguay, sino también el europeo.: Si bien el distrito tuvo un fin de semana sereno, hubo turistas del país y del mundo recorriendo sus atracciones. Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia, y Caviahue, fueron algunas de los centros más convocantes, todas con propuestas y encuentros por las celebraciones del Día del Trabajador, Día del Animal y de la Danza. El gasto diario, por persona, fue de alrededor de 19.000 pesos. El tiempo no fue el mejor compañero y las zonas fronterizas con Chile se vieron afectadas por la acumulación de nieve.la provincia logró niveles de ocupación moderados porque las alertas meteorológicas alejaron al turista regional y chileno. Igualmente tuvo su público, especialmente Bariloche que fue uno de los destinos más convocantes del país durante este fin de semana. Las Grutas, San Antonio Oeste y Puerto del Este tuvieron un flujo de visitantes interesante para lo que es la época. Hubo citas atractivas que reunieron público numeroso en El Bolsón, en Playas Doradas y Dina Huapi. El desembolso promedio diario fue cercano a los $16.500, por persona.: fue una de las provincias más elegidas, con muchas citas que juntaron turistas de todo el país. En la ciudad capital se destacó el Mes del Malbec y los festejos por Día Internacional de la Danza, que se extendieron a todo el territorio. Los centros más visitados fueron la capital, Cafayate, Rosario de la Frontera, Cachi, Tartagal, San Antonio de los Cobres, Coronel Moldes, y todas localidades ubicadas en las zonas de los valles. La estadía promedio fue de 3 días. Los corredores gastronómicos trabajaron bien, y en general todas las ciudades tuvieron propuestas como certámenes deportivos, ferias artesanales, festivales y encuentros culturales.fue un fin de semana moderado pero bueno para la época, donde muchos turistas aprovecharon las actividades como excusa para conocer la provincia. Una cita muy convocante fueron los Juegos Deportivos Farmacéuticos, que recibió a profesionales de esa especialidad de todo el país, para competir en distintas disciplinas deportivas como fútbol, vóley, básquet, natación, golf y tenis. Otra reunión concurrida, dentro de la nutrida agenda, fue la 8° Feria de Diseño, que también juntó a referentes nacionales de la especialidad. Los visitantes buscaron, sobre todo, deportes de aventura y náuticos, y actividades como caminatas, trekking y cabalgatas. Iglesia, Jáchal y Barreal fueron algunas de las localidades elegidas, además de la ciudad capital.El fin de semana fue movido y la provincia preparó una agenda de actividades que atrajo público. Entre los puntos que más turistas recibieron se encuentran Merlo, la ciudad capital, Potrero de Funes, Costa de los Comechingones, Villa Mercedes, El Trapiche y Juana Koslay, Arribaron muchas familias y el turista regional. La provincia viene pisando fuerte en su propuesta de turismo minero, donde los visitantes exploran la mina de oro Buena Esperanza, en la localidad de La Carolina. Las actividades más requeridas fueron trekking por el Cerro de la Cruz en la capital; las visitas al Parque Yucat en Merlo; los paseos por la Huellas Sierra de las Quijadas en Potrero de la Aguada; recorridos por la Cascada Esmeralda en Villa Elena o por la reserva de llamas Antu Ruca (casa del sol) en Inti Huasi.: turistas y residentes disfrutaron de las propuestas culturales, deportivas y de naturaleza muy variadas que ofreció la provincia. El Chaltén, Calafate, Río Gallegos, Los Antiguos, fueron las localidades por donde más transitaron los visitantes. El gasto promedio diario rondó los $19.800. Los paseos por el Parque Nacional Los Glaciares, y por pueblos como Caleta Olivia y Perito Moreno, fueron muy requeridos. Entre las citas, sobresalió el novedoso primer encuentro de Tejedoras en Río Gallegos.: hubo actividad dispar, ya que en el sector cabañero la ocupación tuvo un promedio de 60% y solo pocas lograron alcanzar el 70%. Hubo muchos excursionistas que viajaron por el día. En la ciudad de Santa Fe hubo encuentros muy convocantes, como el Congreso de Conmebol que reunió a grandes figuras del futbol local e internacional, y la presencia de Fito Páez. A eso se sumó la oferta habitual de museos, atractivos y gastronomía. En tanto, en Rosario además de los paseos y atractivos tradicionales, como por ejemplo la visita al Acuario y el Museo del Deporte, se destacaron otras actividades. Algunas de ellas fueron el Pulsar Sport, un certamen que reunió a competidores de los deportes electrónicos, la 37° Fiesta Provincial del Teatro, y también el AutoVisión Show, uno de citas más esperadas del mundo automotor.: la ocupación tuvo un promedio del 50%, con Santiago, La Banda y Termas Río Hondo como lo más visitado. Villa La Punta, Sumampa y Villa Ojo de Agua fueron otras localidades populosas. El gasto promedio por jornada rondó los $10.000. En Termas, que fue donde más altos niveles de ocupación se registró, hubo presencia de turistas regionales, nacionales e internacionales, quienes además recorrieron el acuario, el dique, la Reserva Natural Urbana Tara Inti, e hicieron paseos en bicicleta y degustaron la gastronomía local.: se destacó el turismo regional e internacional y encuentros como el Festival de Coros del Fin del Mundo, resultaron muy concurridos. Ushuaia fue lo más concurrido, pero desde allí los turistas recorrieron el Parque Nacional Tierra del Fuego, donde se encuentra el famoso Tren del Fin del Mundo, y realizaron excursiones típicas de la zona, como navegación por el Canal de Beagle hasta llegar al Faro Les Éclaireurs, y visitas a la Isla de Lobos y Pájaros. Otros centros con arribos considerables fueron Tolhuin, con su microclima, bosques nativos y el lago Fagnano, y Río Grande, donde sobresalió la pesca con mosca como actividad principal. Otra recorrido frecuente fueron las visitas a la Estancia Harberton, que supo ser una granja de ovejas y hoy es un museo y centro de investigación científica.entre los destinos más demandados entre quienes viajaron por vía aérea, o realizan reservas por plataformas online. El turismo rural comunitario fue lo más requerido, dentro de las variadas propuestas culturales. Además, hubo mucho tránsito por la Ruta Nacional 40 que, a esa altura, se encuentra repleta de pequeños poblados, cardones, viñedos, donde se pudo ver a los turistas recorriendo pasajes rurales como El Bañado o comprando dulces en El Pichao. Entre las ciudades más concurridas estuvieron San Pedro de Colalao, Tafí del Valle, San Javier y Amaicha del Valle. El gasto diario fue de alrededor de $9.500, por persona.