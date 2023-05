Alberto celebra el triunfo en La Rioja, Larreta se sube a Jujuy y Milei mira para otro lado

dice presente este lunes enel terruño donde el gobernador peronistaobtuvo la reelección. Viajará con uno de los que él señala como precandidato a presidente de la Casa Rosada: el ministro de Obras Públicas,El mandatario dejó su mensaje para Quintela a última hora de la noche: "A la noche del domingo riojana no llegó ningún dirigente nacional. A la espera de que se definan las candidaturas presidenciales en el Frente de Todos, nadie quiso quedar en offside. Uno de los que podría haber ido por la buena relación que tiene con Quintela y por su tejido con las provincias del Norte Grande es el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.El ministro saludó a Quintela desde las redes., tuiteó De Pedro. Hace días, el gobernador le había pedido en la cara y públicamente a Wado que sea el candidato a presidente del FdT.Otro que también no es candidato pero es uno de los señalados para ir a las PASO es Agustín Rossi. El Jefe de Gabinete celebró el triunfo de Quintela y dijo que fue "un reconocimiento merecido a una gran gestión y un voto de confianza para seguir transformando la provincia". Y se sumó otro contrincante en la disputa del FdT: Daniel Scioli., dijo sobre el gobernador. Ambos también decidieron no viajar a La Rioja.Esta provincia tuvo dos sorpresas: la primera es que el peronismo recuperó la capital, que estaba a manos de Juntos por el Cambio. Armando Molina es el nuevo intendente. Le ganó a la actual alcalde: Inés Brizuela y Doria. Y la segunda es el contundente fracaso de Milei en la provincia. El libertario jugaba su primer partido en el país, con pleno respaldo a Martín Menem, sobrino del expresidente que idolatra el líder de La Libertad Avanza.Desde CABA, los libertarios esperaban un segundo lugar o pelear palo y palo con el contrincante de JxC. En La Rioja se dio por primera vez la lucha de "los tres tercios" que se disputa en cada escenario nacional. Menem salió tercero lejos. Felipe Álvarez, el candidato de Horacio Rodríguez Larreta que salió segundo en esa provincia, hizo su lectura:Este mensaje estuvo en sintonía con la campaña de Larreta en La Rioja: "El que vota a Menem, vota a Quintela", había dicho días atrás el jefe de gobierno porteño. Una idea que pareciera llevar a la campaña presidencial con cambio de nombres: "El que vota a Milei, vota al candidato del FdT". ¿Patricia Bullrich se pondrá contenta cuando lo escuche?El Frente de Todos y Juntos por el Cambio miran ahora el fracaso de Milei en La Rioja y puede abrirse un nuevo panorama electoral. En la semana, en Casa Rosada afirmaban a El Destape que. Y sobre los números del libertario a nivel nacional, justificó una funcionaria: "Hay que ver si no es un bluff lo de Milei". Según los números que manejan en el Gobierno, las consultoras con las que trabajan les informaron que la mitad de los encuestados no quieren responder preguntas y que hay un 30% de indecisos.La semana que viene será el turno de cinco provincias en este supermayo electoral que no da respiro. Tucumán, Salta, San Juan, Tierra del Fuego y La Pampa serán los nuevos comicios. En el medio, las vísperas del Congreso del PJ en Ferro que podría terminar con varios de los misterios para las nacionales.