El titular de UPCN afirmó que el "candidato con mejores condiciones" es Massa, pero también elogió a Larreta

En el marco de una inminente definición de candidaturas del oficialismo, el titular de UPCN y adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez, afirmó que el "candidato con mejores condiciones" es Sergio Massa, pero también elogió a Horacio Rodríguez Larreta.El dirigente sindical habló sobre una posible candidatura de Cristina Kirchner: "A pesar del 'operativo clamor', si dijo que no va a ser candidata hay que respetar su decisión". Al respecto, adelantó que la central obrera no participará del acto por el 25 de mayo, donde se espera pedidos por la Vicepresidenta.En esa línea, sorprendió con elogios al jefe de Gobierno porteño: "Larreta ha tenido declaraciones positivas" .Por otra parte, se refirió a la situación salarial de los trabajadores en un escenario de alza inflacionaria: "Estamos teniendo dificultades, los plazos paritarios que antes eran de un año ahora se revisan cada tres meses". Por ese motivo, pidió "nuevos aumentos para ganarle a la inflación" por vía paritaria porque "por decreto perjudica"."Controlar la inflación es una responsabilidad también de la oposición y requiere de tiempo. Hay situaciones estratégicas de las que se tienen que hacer cargo todas las fuerzas políticas", opinó Rodríguez en diálogo con "Toma y Daca" por AM750.Por último, sostuvo que "Massa asumió en un momento muy complejo con coraje y habilidad política. Pudo acomodar algunas variables pero la baja inflacionaria no se puede hacer de la noche a la mañana".