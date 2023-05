Tras ser reelecto en Tierra del Fuego, Melella pidió un candidato nacional de unidad para el FdT

El gobernador reelecto de Tierra del Fuego,, pidió que el Frente de Todos (FdT) presente un candidato de consenso en las elecciones 2023, en medio de un fuerte debate dentro de la coalición. "", expresó.Melella declaró que cree que es posible que el FdT salga victorioso en las elecciones presidenciales, pero para ello es vital la unidad. "", enfatizó.El gobernador de Tierra del Fuego hizo una fuerte autocrítica hacia adentro del Frente de Todos por las declaraciones cruzadas que hubo entre los propios dirigentes durante gran parte del mandato. "manifestó.El dirigente que ganó las elecciones del pasado domingo con más del 51% de los votos pidió que la vicepresidenta Cristina Kirchner forme parte del armado electoral. En ese sentido, sostuvo: "La atracción de votos que tiene la vicepresidenta no la tenemos ninguno de nosotros. Ella, siendo o no candidata, tiene que estar en la construcción, la conducción, el armado y el empuje que necesita la Argentina".Por otra parte, Melella destacó el desarrollo de Tierra del Fuego y apuntó contra sectores de la oposición que "no conocen el desarrollo industrial que hay". Y no solo valoró la industria en la provincia, sino que puso énfasis en la importancia que tiene para la geopolítica.", señaló en El Destape Radio.En las elecciones provinciales, uno de los puntos destacados fue el voto en blanco, que terminó segundo con más del 21% del total. Melella, sobre esto, analizó: "Lo tenemos que analizar, nunca se había dado así en los ejecutivos. Parte debe ser de enojo general hacia la política y parte debe tener que ver con que la oposición está fragmentada y no encuentra un referente. Esto es claro. Pero es un dato, para nosotros, para reflexionar mucho en la provincia".Además, el gobernador puntualizó los logros de su gestión, que lo catapultaron a conseguir un segundo mandato en la gobernación. "Recuperamos en términos porcentuales todo el empleo perdido del 2015 al 2019, durante el macrismo y sus aliados. Perdimos mucho empleo, que nosotros lo recuperamos.Hemos logrado descongelar salarios. Cuando asumimos, la administración pública tenía los salarios congelados", indicó Melella.