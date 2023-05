Andrés "Cuervo" Larroque expresó que es imprescindible movilizar tras la carta de Cristina

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense,aseguró este miércoles que la carta de Cristina Kirchner, donde deja en claro una vez más que no será candidata en las elecciones “modifica el escenario” político del país.Para Larroque, el renunciamiento de la vicepresidenta debe entenderse en el marco de una “guerra del poder fáctico contra el peronismo” en su conjunto. Por eso, pidió “asumir” lo que este escenario significa. “, sentenció en tono imperativo.Por AM750, Larroque apuntó queEn este contexto, el exsecretario general La Cámpora, apuntó que “el mercado está en guerra con la humanidad". "Y en Argentina quienes defienden la presencia del Estado para conducir el capitalismo es el peronismo. A una guerra de esas características tenemos una sola forma de responder, y es en la calle”.En concreto, consultado por La García sobre cómo modifica la nueva carta de CFK el escenario, advirtió que "resulta imprescindible una movilización".Además, Larroque fue enfático en que la decisión de Cristina de no competir en las elecciones 2023 no modifica, puntualizó., finalizó Larroque.