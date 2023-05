Wado de Pedro: "Soy de una generación que está tomando protagonismo"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, expresó este viernes que pertenece a "una generación que está tomando protagonismo" en la Argentina y destacó la necesidad de que el país "empiece una transición generacional" en el ámbito político, de cara a las próximas elecciones."Soy de una generación que le podemos decir la generación de la esperanza y es bueno que la Argentina, a 40 años de la vuelta de la democracia, empiece a hacer una transición generacional en todos los ámbitos, porque el mundo cambió., y es bueno que empecemos hacer una transición generacional", expresó De Pedro en declaraciones a la prensa en Mar del Plata.Las declaraciones del ministro se producen luego de que ayer, en una entrevista con C5N, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificara que no será candidata en las próximas elecciones y expresara su deseo de que "los hijos de la generación diezmada tomen la posta", lo que alentó las versiones sobre una posible precandidatura del ministro del Interior.Tras inaugurar las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el puerto marplatense, De Pedro fue consultado por la prensa sobre esa posibilidad. "Soy miembro militante peronista de una fuerza política y estaré a disposición de lo que nuestro pueblo diga, ycon trabajo e industrias nacionales. Cuando el peronismo organice su fuerza, con PASO o sin PASO, no tengo dudas que empezando de abajo vamos a crecer pasito a pasito", afirmó.Y luego agregó: "Cristina dice siempre que a este mundo nuevo le hacen falta ideas nuevas, así que soy parte de una generación que tiene ganas de rescatar los mejores valores de los últimos 40 años, los que nos permiten convivir, los que nos permiten respetarnos"."La intención es rescatar de cada una de los gobiernos o experiencias sociales que hubo los mejores valores para construir una Argentina que funcione", completó.De cara a la próxima campaña electoral, De Pedro sostuvo que "hay que decir lo que se siente, lo que se piensa, no mentir, no prometer y no hacer marketing"."Si vas a enamorar a alguien disfrazado de algo que no sos, quizás dure poco. Tiene que ver con un modelo, un proyecto, un programa.porque venimos de años en el que el marketing, el eslogan, la TV, las redes sociales tuvieron mucho protagonismo y confundieron mucho, y a la hora de gobernar faltaron propuestas", remarcó."Hay que, con un programa con ideas claras y después llevarlo adelante con mucha fuerza y con muchas convicciones", concluyó.