Insólita respuesta de Susana Giménez por la denuncia de abuso sexual contra Marley: "Debe haber prescripto hace 35 años"

La diva de la televisiónhabló de manera insólita sobre la denuncia de abuso sexual a menores que recibió el conductor de Telefé, al no descartar que el hecho haya ocurrido sino señalar que e. episodio "ya prescribió hace 35 años”.Hace algunos días se conoció una denuncia anónima en Misiones contra el conductor de televisión por presunto abuso sexual, derivada del caso. Al ser consultada por el periodista de Radio Mitre Rolando Barbano, Susana Giménez se indignó y sostuvo: "Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja".Cuando le señalaron que, aunque haya prescripto, sigue siendo grave el presunto hecho, replicó: "" y fue cortada por quien la acompañaba.La denuncia se radicó en la Unidad Regional II, de la localidad de Oberá. Según lo declarado, "los nombrados mediáticos mantenían relaciones sexuales explícitas con menores", aunque, ante la falta de precisiones, al denunciante se le realizaron pericias psicológicas.