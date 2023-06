Alberto Fernández se reunió con Lula Da Silva: "Los amigos siempre están"

El presidente Alberto Fernández se reunió este lunes con su par de Brasil, Luis Inacio "Lula" Da Silva y aludió a la situación económica de la Argentina, al afirmar que "cuando uno está en problemas pide ayuda a los amigos y los amigos siempre están".Tras el encuentro que mantuvieron en el Palacio Itamaraty, sede del gobierno del vecino país en la ciudad de Brasilia, dieron una declaración conjunta en la que Lula condecoró a Fernández con la Grande Colar da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul.Fernández centró su mensaje en destacar su estrecho vínculo personal con Lula, mientras que sólo hizo una breve mención a la relación Estado-Estado, al afirmar que "queda mucho por trabajar" y que se están "concretando mucho de lo que pusimos como propósitos"."Mi querido amigo, el presidente Lula Da Silva, estoy en tierra amiga, porque Brasil y Argentina nacieron para estar unidas. Gracias por esta condecoración que me diste vos, que me la dio Brasil, viene de manos alguien a quien quiero y admiro", sostuvo.Por su parte, Lula destacó que se trabaja en la "creación de una línea de financiamiento para las exportaciones" de Brasil a la Argentina.Al analizar el vínculo histórico entre ambos países, Alberto Fernández recordó que la “Argentina fue el primer país, cuando no era Argentina sino una confederación de Estados, las Provincias Unidas del Río de la Plata, en reconocer a Brasil como país soberano e independiente”, y que "a su vez, Brasil y Bolivia fueron los dos países que criticaron la intromisión inglesa de nuestras Islas Malvinas”.Por su parte, el Presidente de Brasil reafirmó que “la integración es una política de Estado y nuestra alianza debe ser cultivada al más alto nivel”, y señaló que “hoy adoptamos un ambicioso Plan de Acción para el Relanzamiento de la Alianza Estratégica que consiste en casi 100 acciones que dan concreción a nuestro proyecto de desarrollo conjunto”.En ese sentido, Lula aseguró sentirse “muy complacido con las perspectivas positivas del BNDES para financiar la exportación de productos para la construcción del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner”, y sostuvo que “estamos trabajando en la creación de una línea integral de financiamiento para las exportaciones brasileñas a la Argentina”.Además, destacó que Argentina y Brasil lideraron “el proceso de creación del Mercosur, que unió los destinos de los países del Cono Sur y que sentó las bases para poner en marcha un ambicioso proyecto de integración de América del Sur”.