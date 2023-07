Cerruti advirtió que la interna de Juntos por el Cambio "le hace hace mal a la democracia"

La vocera presidencial Gafirmó que la interna en Juntos por el Cambio "le hace hace mal a la democracia" y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien acusó de querer volver a la mitad del siglo XIX."Lo que nos gustaría es que esa interna, por el bien de la democracia, se lleve adelante como lo hace Unión por la Patria, debatiendo de frente a la ciudadanía cuáles son los proyectos y los programas que vamos a llevar adelante.", sostuvo Cerruti durante su conferencia de prensa habitual de los jueves.La funcionaria aseguró que el Gobierno “no especula” sobre las internas de otros espacios políticos, pero aspira a que “las campañas se lleven a cabo de cara a la sociedad y sin acusaciones”. Además, afirmó que el Gobierno "tiene en claro un modelo de desarrollo” que quiere “incluir a los más vulnerables” y remarcó que la administración que encabeza el presidente Alberto Fernández “está unida un gobernando" y no realiza "falsas promesas de campaña"."Es el Presidente de la Nación, quien lleva adelante la gestión. En su momento decidió que no se iba a presentar para una nueva candidatura, porque entendía que su rol era preocuparse por cada día estar sobre la gestión y por sobre los problemas que tienen los argentinos", sostuvo. Y agregó: "Los problemas no pasan por que haya una campaña electoral, por lo tanto hay que dar soluciones todos los días y en eso está trabajando el Presidente en conjunto con todo el Gabinete".Sobre la posibilidad de que el próximo domingo se concrete una foto de unidad entre el jefe de Estado, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y el precandidato presidencial Sergio Massa durante la puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner y los festejos por el 9 de Julio, Cerruti manifestó: "Tanto el Presidente, como el ministro y la vicepresidenta tienen roles centrales y fundamentales en este gasoducto.con la fuerza y rapidez con que se hizo"."Estamos muy orgullosos de que ellos sean los que lideren esto que va a suceder el domingo", añadió.Respecto a la campaña electoral, la portavoz amplió: "Estamos mostrándonos unidos y gestionando, que son las dos cosas que se están haciendo en este momento y es lo que están viendo los que tienen que votar en agosto y en octubre"