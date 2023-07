Más gasoductos: en 15 días licitarán el Norte y en septiembre avanza la etapa 2 del Néstor Kirchner

El Gobierno pondrá en marcha en 15 días la licitación para la concreción de la obra de reversión del Gasoducto del Norte, lo que complementará la infraestructura necesaria para llevar el gas de Vaca Muerta a 6 millones de usuarios de las provincias de esa región del país. Además realizarán la convocatoria en septiembre para el segundo tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).Así anunció el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, en el acto de inauguración del gasoducto en el que participaron también el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Según consideró el titular del Palacio de Hacienda, la primera obra significaráAdemás confirmó que “en septiembre llamaremos a licitación para el segundo tramo del Gasoducto Néstor Kirchner (que unirá Salliqueló con San Jerónimo) para terminar de abastecer el litoral argentino y además empezar a exportar vía sur de Brasil”.En el acto también estuvieron en el escenario el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete y precandidato a vicepresidente por UP, Agustín Rossi. En la primera fila escuchaban la primera plana de la coalición oficialista, desde el ministro del Interior y flamante jefe de campaña, Eduardo “Wado” de Pedro, hasta el único contrincante interno de Massa, el otro precandidato presidencial de UP, Juan Grabois.El gobernador de La Pampa, Sergio Zillioto, también estuvo sentado en primera fila entre los presentes, y el mandatario de Neuquén, Omar Gutierrez, habló vía videoconferencia desde el kilómetro cero del gasoducto, en la localidad patagónica de Tratayen.Neuquén, Río Negro, La Pampa y Buenos Aires son las 4 provincias por las que pasa la primera etapa del gasoducto, que tiene una extensión de 573 kilómetros.La decisión del Gobierno es que la megaobra inaugurada este domingo sea el puntapié inicial de un conjunto de proyectos de infraestructura que permitirán cambiar la matriz energética nacional, de manera de convertir al país en un actor de peso en el mapa exportador global.Al respecto, Massa dijo que “Fue así que anunció del llamado a licitación en 15 días de las primeras obras para el proyecto de reversión del Gasoducto del Norte, lo que complementará la infraestructura necesaria para llevar el gas de Vaca Muerta a 6 millones de usuarios de las provincias de esa región del país.La llamada reversión del Gasoducto del Norte tiene como obra principal la construcción de un ducto de 30 pulgadas que permitirá unir a la altura de la provincia de Córdoba los dos grandes sistemas que abastecen al país operados por las transportadoras Gas del Norte y Gas del Sur.Se trata de un tramo de 150 kilómetros de extensión entre la localidad de La Carlota y Tío Pujio, que iría casi en paralelo a la ruta provincial 4, para vincular el Gasoducto Central Norte (TGS) proveniente de la Cuenca Neuquina, y el Gasoducto del Norte (TGN) que se extiende desde Campo Durán, en Salta, justo en el límite con Bolivia, con la localidad bonaerense de General Pacheco.Sobre el tema, el presidente de Enarsa, Agustín Gerez, precisó en declaraciones a la prensa que seránGerez adelantó que el Gobierno tiene prevista la inauguración de la reversión del Gasoducto del Norte para “También estimó que la reversión permitirá un ahorro de US$1.700 millones, que es el monto que está importándose en la actualidad desde Bolivia.Massa también confirmó que en septiembre concretarán el llamado a licitación para llevar a cabo las obras de la segunda etapa del gasoducto, que conectará la localidad bonaerense de Salliqueló con San Jerónimo, en Santa Fe, lo que permitirá en un futuro exportar gas a Brasil. “, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.Al respecto, Gerez precisó que “va a ser una doble licitación”, ya que por un lado “se va a licitar lo que es la parte de suministro de caños con financiamiento privado, que van a tener que aportar los oferentes, y después la segunda etapa van a haber parte de un conjunto con entidades privadas que van a financiar el proyecto y obviamente también parte del Tesoro”.