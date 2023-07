Kicillof y Achával inauguraron la obra del Canal Agustoni: "Al abandono le pusimos el corazón y obras"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof y el intendente de la ciudad bonaerense Pilar, Federico Achával, inauguraron el entubamiento del Canal Agustoni.Tras recorrer con el intendente la obra finalizada, Kicillof destacó que: "Pilar se está transformando gracias al intendente que tiene.Es un enorme orgullo acompañarte Federico. Pilar no puede hacer mejor cosa que votarlo para que gobierne cuatro años más".Con el entubamientola cual además fue pavimentada con cordón cuneta y sumideros. Y por allí empezará a pasar el transporte público.Previamente, el agua pasaba por un zanjón a cielo abierto entre las casas y la calle, complicando la circulación para los vecinos. Esta obra es parte, según explicaron, de la mirada integral del desarrollo de Tribarrial, en donde el intendente Achával ya ha inaugurado dos jardines de infantes, una secundaria, un CDI y el Club Municipal. También se pavimentaron más de 150 cuadras.Por su parte, Achával manifestó: "El trabajo en conjunto entre la Provincia, con la decisión política del gobernador, y un Municipio que trabaja para mejorar la vida de los vecinos, hicieron esto realidad. Este es un barrio que la pelea todos los días, que tiene una enorme identidad y es parte de la historia postergada de Pilar.".Estuvieron también presentes el ministro de Transporte,; la subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Lucía Portos; el secretario de Gobierno,; la secretaria General,la titular de ANSES,, y el concejal; junto a todo el gabinete municipal y concejales.El entubamiento del Canal Agustoni se realizó junto a la Provincia de Buenos Aires en tres tramos a lo largo de más de 3 kilómetros, desde la ex Ruta 8 pasando bajo la Panamericana, continuando por la calle Santa Águeda hasta la desembocadura del canal Agustoni. Cabe señalar que la obra no afecta la desembocadura natural del arroyo en el Río Luján.