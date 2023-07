Contundente respuesta de Cafiero al Reino Unido: "Violan la integridad territorial de Argentina desde hace 190 años"

A través de su cuenta de Twitter, el canciller argentino, Santiago Cafiero, expresó su respuesta al Secretario Cleverly en referencia a la histórica disputa territorial que involucra a Argentina y al Reino Unido desde hace 190 años. "Estimado Secretario @JamesCleverly: el Reino Unido viola la integridad territorial de Argentina desde hace 190 años. Le recuerdo que conforme a la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas", señaló Cafiero.

Las palabras de Cafiero se dan en el contexto en el que la UE reconoció a las Islas Malvinas como un "territorio en disputa". Algo que para el presidente Alberto Fernández fue un avance histórico en el reclamo de soberanía de las islas del AtlánticoSur.

Sin embargo, la respuesta del Ministro de Relaciones Exteriores argentino no se detuvo allí, y continuó exponiendo su postura respecto al derecho de autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas, conocidas como Falkland Islands en el Reino Unido. "The Falkland Islanders have the right to choose their own future," afirmó Cleverly, reafirmando su creencia en el derecho de los isleños a decidir sobre su futuro político.En este contexto, el canciller argentino también hizo referencia al referéndum realizado en las Islas Malvinas, en el que los isleños expresaron su voluntad democrática con un resultado abrumador. "99.8% de los isleños de Malvinas votaron para ser parte de la familia del Reino Unido", subrayó Cafiero.En este sentido, el ministro Cafiero instó a Argentina y a la Unión Europea a respetar la elección democrática realizada por los habitantes de las Islas Malvinas.enfatizó.