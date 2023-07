Elecciones Córdoba capital: el schiarettismo se mide con JXC, que junta a Larreta y Bullrich tras De Loredo

La c(del oficialista Hacemos Unidos por Córdoba) como los duelistas por la sucesión de Martín Llaryora, hoy ya consagrado gobernador electo tras imponerse ajustadamente sobre Luis Juez el 25-J.La apuesta en juego en la segunda ciudad más poblada del país -y que reúne cerca del 40% del electorado provincial- excede las fronteras municipales, más allá de la definición concreta que arrojarán las urnas sobre los cargos en disputa: el nuevo alcalde y su vice, 31 concejales (y 10 suplentes) y cinco tribunos de cuentas.El escenario del domingo en La Docta asoma a priori reñido como lo fue la elección provincial del 25 de junio por el cargo que dejará en diciembre Juan Schiaretti, con sólo 3,3 puntos de diferencia entre el peronista Llaryora y el senador nacional Juez (ratificados en el escrutinio definitivo tras un tenso conteo provisorio signado por las fallas técnicas).En la capital también se votará con Boleta Única de Sufragio (BUS), pero sin aplicar esta vez el cuestionado sistema Turing de carga y transmisión de datos electorales desde las escuelas.En la vereda de la oposición,. De lograrlo, JxC tendrá una suerte de revancha tras el traspié de Juez y podrá celebrar así su tercer cambio de signo político en una capital este año, tras arrebatarle al peronismo las ciudades de San Juan (el 14 de mayo) y de San Luis (el 11 de junio).De Loredo -presidente del bloque de diputados nacionales de Evolución Radical, espacio que lidera Martín Lousteau- recibió en los últimos días el respaldo in situ de los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta (ayer al mediodía lo repitió en la capital provincial) y del expresidente Mauricio Macri.Una victoria podría derivar el domingo en una foto conjunta con la exministra de Seguridad y el jefe de Gobierno porteño bajo la noche cordobesa (ambos tienen el destino a priori confirmado, lo mismo que Lousteau), en una suerte de impasse en medio de la tensa campaña hacia las PASO del 13-A.En rigor, yLarreta, por su parte, viene de subirse ya a los palcos de los triunfos de Claudio Poggi en San Luis, de Marcelo Orrego en San Juan y del lustosista Maximiliano Pullaro (en las PASO santafesinas del pasado domingo).Pero además, y tras la derrota de Juez por la gobernación (JxC hizo buena elección, aunque no logró acceder a El Panal), un triunfo el domingo fortalecería a De Loredo en la senda hacia un liderazgo y renovación de la oposición provincial y del centenario partido en particular, con coletazos con final abierto.Por su parte, Hacemos Unidos por Córdoba intentará retener el poder capitalino que Llaryora le arrebató al radicalismo en 2019, tras dos mandatos consecutivos de Ramón Mestre (antes hubo otros dos del Frente Cívico). Para ello marcha con la fórmula que integran Passerini y el extitular del PRO provincial, Javier Pretto, tras ruidoso salto de bando y en una estrategia de coalición ampliada que aplicó también Llaryora a nivel provincial y que alienta Schiaretti en el marco de su campaña presidencial por Hacemos por Nuestro País.El desafío que afronta Passerini es grande, en una plaza con un electorado donde pesa fuerte el radicalismo. Pero desde filas del oficialismo agitan el antecedente que dejó la compulsa del 25-J: en la capital la brecha entre Llaryora y Juez (de 3,3 puntos a nivel provincial) se amplió a casi 8 puntos.En clave de plebiscito,(ambos dirigentes cuentan con alta imagen positiva), en un esquema que apuestan a continuar. Anoche los tres dirigentes protagonizaron el cierre en el centro de convenciones Quórum.Parauna victoria significaría cerrar exitosamente su ciclo como alcalde y potenciar su volumen político de cara a los cuatro años de gobernador que se le avecinan, máxime con el escenario de poder recortado que enfrentará por la paridad en la Legislatura y un Tribunal de Cuentas dominado por el juecismo.Paraen tanto, una conquista capitalina sería un espaldarazo para su campaña presidencial (en dupla con Florencio Randazzo) y desde la cual en las últimas horas brindó nuevas señales sobre un potencial acercamiento con el sector blando de JxC encarnado por Rodríguez Larreta.Con 131.148 personas habilitadas para sufragar, además de De Loredo y Passerini habrá en las urnas otros 9 candidatos a intendente: el titular de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Humberto Spaccesi (impulsado por el espacio del kirchnerismo de “Córdoba de Todos”); César Orgaz (Encuentro Vecinal Córdoba); Juan Pablo Quinteros (Somos Córdoba); Laura Vilches (FIT-U); Jorge Scala (Partido Demócrata); Verónica Sikora (La Libertad Primero); Eduardo González (Partido Humanista); José Saurrin (Partido Popular) y Romina Giménez (Partido Unión Popular).En paralelo, también otras localidades cordobesas votarán intendente el próximo domingo. Un lote que incluye a Embalse, General Deheza, San Marcos Sierras, El Rodeo y Reducción, entre otros enclaves provinciales con comicios desdoblados.